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SNAŽNA PODRŠKA

Zdravstvena i antidopinška komisija Europskih olimpijskih odbora podržala kandidaturu Primorca za predsjednika HOO-a

Dragan Primorac
VL
Autor
Večernji.hr
10.07.2026.
u 17:30

Član Zdravstvene i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora bio je u mandatu od 2021. do 2025. godine, a zbog prepoznatog doprinosa i stručnog autoriteta 2025. godine ponovno je izabran u sastav Komisije

10. srpnja 2026. Prof. dr. sc. Dragan Primorac primio je potporu svojoj kandidaturi od Zdravstvene i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora, koju je u ime Komisije izrazio njezin predsjednik dr. Mark Stuart.

U svom pismu potpore dr. Stuart ističe Vaš dosadašnji doprinos hrvatskom i europskom sportu, uključujući uspješno vodstvo nacionalnog sportskog saveza te članstvo u Vijeću Europskih olimpijskih odbora, svjedoči o dubokoj i dugogodišnjoj predanosti olimpijskom pokretu. Kao cijenjeni član Medicinske i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora, svojim ste znanjem, iskustvom i predanošću dali vrijedan doprinos našem radu. Uvjereni smo da bi Vaše jedinstveno iskustvo koje povezuje sport, medicinu i znanost bilo od iznimne vrijednosti za daljnji razvoj Hrvatskog olimpijskog odbora.” Svoje pismo završava rečenicom “Komisija Vam želi mnogo uspjeha u kandidaturi te se raduje nastavku bliske suradnje s Hrvatskim olimpijskim odborom na području medicine i borbe protiv dopinga u godinama koje dolaze.

Član Zdravstvene i antidopinške komisije Europskih olimpijskih odbora bio je u mandatu od 2021. do 2025. godine, a zbog prepoznatog doprinosa i stručnog autoriteta 2025. godine ponovno je izabran u sastav Komisije. Uz to član je Zdravstvene komisije Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza te savjetnik predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza za zdravstvo i znanost. Također je predsjednik Zdravstvene komisije Hrvatskog odbojkaškog saveza i član Zdravstvene komisije Svjetske odbojkaške federacije. 

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Primorac je predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina, koja je odlukom predsjednika Svjetske taekwondo federacije prof. Chungwona Chouea 2024. godine , postala je prva službena bolnica Svjetske taekwondo federacije, koja okuplja više od 100 milijuna članova iz 213 država.

U svom znanstvenom i stručnom radu, prof. Primorac je posebno usmjeren na zdravstvenu skrb sportaša. Tako je 2017. godine, sa suradnicima, objasnio molekularnu osnovu i terapeutski učinak mezenhimalnih stromalnih stanica izdvojenih iz masnog tkiva u liječenju oštećenja zglobne hrskavice, vrlo česte patologije u sportaša. Godine 2020., kao predsjednik Zdravstvene komisije HNS-a, u suradnji s američkim kolegama, po prvi put uvodi analizu 294 gena povezanih s iznenadnom srčanom smrću kod sportaša, u skladu s načelima personalizirane medicine, s ciljem prevencije.

Prema znanstvenim kriterijima koje je razvilo Sveučilište Stanford, ubraja se među 2 % najutjecajnijih znanstvenika na svijetu prema ukupnom znanstvenom doprinosu tijekom karijere. Dobitnik je više od 20 međunarodnih priznanja i odličja te četiri počasna doktorata znanosti. Surađivao je s vodećim svjetskim znanstvenicima, a kao osnivač International Society for Applied Biological Sciences (ISABS) stvorio je globalnu platformu na kojoj je do danas sudjelovalo deset dobitnika Nobelove nagrade.

Autor je približno 400 znanstvenih radova, kongresnih priopćenja te tridesetak knjiga i poglavlja u knjigama, a njegovi radovi citirani su više od 12.000 puta (Google Scholar). Bio je pozvani predavač na više od 150 međunarodnih konferencija, dok su njegova istraživanja objavljivana u najuglednijim svjetskim časopisima, uključujući Science i Nature. Primorac je pionir integriranog pristupa uvođenju personalizirane medicine u kliničku praksu, ali i primjene DNA analize u identifikaciji žrtava masovnih grobnica. Tijekom akademske karijere mentorirao je više od 20 doktoranada, oblikujući nove generacije znanstvenika.
Ključne riječi
potpora Hrvatski olimpijski odbor Dragan Primorac

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