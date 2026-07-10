Varvodić tvrdi da Primorcu kampanju vodi Krajač a HOO to odlučno negira

Nakon što je kandidat Dragan Primorac "urbi et orbi" objavio da je predao 59 potpisa za svoju kandidaturu, njegov protukandidat Josip Varvodić na to je ovako reagirao u svom nastupu na N1 televiziji.

- Kao što sam već rekao ti potpisi su skupljani ne samo od njega nego od strane glavnog tajnika i direktora HOO koji su prikupljani još i prije objave kandidature nakon više nagovaranja. Sama ta predstava donošenja potpisa u HOO pokazuje u kojem smjeru ide kampanja jer još nije zabilježeno da kandidat dolazi u prostorije HOO-a i radi tamo presicu s predajom kandidature. To pokazuje nepoštivanje Statuta i pravilnika HOO jer jedina komisija koja može otvarati kandidaturu to je izborna komisija HOO-a koja se bira na Skupštini, od strane skupštinara, a eventualno može pomoći osoba pravne struke iz HOO--a što ovdje nije bio slučaj. Ovo je bila komisija koju je vjerojatno postavio glavni tajnik od zaposlenica HOO-a koje su tamo brojale te potpise pri čemu ne znam jesu li uopće utvrđivale imaju li potpisnici mandat ili ne.

Kazao je Varvodić još i ovo:

- Ne bih uopće ulazio u to jesu li ti potpisi ispravni ili nisu, moguće je da je to protukandidat i sakupio, no oni ne znače ništa jer izbori su tajni. Cijeli ovaj proces je ništavan jer se ne poštuje Statut, ne poštuju se akti o izboru predsjednika HOO-a i to pokazuje u kojem smjeru HOO planira voditi ove izbore, potpuno netransparentno. Ovim se pokazalo da ovu kampanju mog protukandidata ne vodi on nego ured HOO-a odnosno glavni tajnik i direktor.

Kandidat Varvodić naglasio je dodatno:

- Kada ja predam svoju kandidaturu nju, prema Statutu HOO-a, može analizirati isključivo Izborna komisija sastavljena od članova Skupštine izglasana na Skupštini uz eventualnu pomoć osobe iz pravne službe HOO-a. A ne da ja to tamo predajem i da to tamo netko lista uz put od komisije koja je prozvana izbornom komisijom jer takva institucija ne postoji. To je nepoštivanje Statuta HOO-a a to je temeljni akt.

Naš dojam je da je kandidat Varvodić uvjeren da njegov stožer ima načina kako Primorčeve potpisnike uvjeriti da promijene mišljenje ali i da je u ovoj priči pomiješao termine Povjerenstvo za primitak kandidatura, koja kandidature mora zaprimiti do 20. srpnja, i Izborna komisija koja se formira na samoj izbornoj Skupštini. Uostalom, evo što su na tu temu rekli iz pravne službe HOO-a:

- Upravo kako bi se osigurala nepristranost i transparentnost predaje kandidature za predsjednika HOO-a na predstojećim izvanrednim izborima, dopredsjednica HOO-a je Odlukom osnovala tročlano Povjerenstvo za primitak kandidatura, u koje su imenovani djelatnici stručne službe HOO-a većinom iz odjela Tajništva HOO-a koje i prema već navedenoj Odluci Vijeća HOO-a zaprima kandidature. Tročlano povjerenstvo ima zadatak zaprimiti kandidature, utvrditi broj potpisa koje kandidat dostavlja i broj priloga kandidaturi. O tako predanoj kandidaturi donositelju se izdaje potvrda u kojoj se izrijekom navodi da ona ne predstavlja potvrdu valjanosti kandidature, što dakako može i ovlaštena je jedino Izborna komisija na samoj sjednici Skupštine, već isključivo činjenicu primitka kandidature. Zaprimljena kandidatura zatvara se u zapečaćenu omotnicu koju je ovlaštena otvoriti Izborna komisija na sjednici Skupštine i koja će potom utvrđivati valjanost sadržaja te kandidature. Ako bi dostavljene kandidature bile zatvorene do same sjednice Skupštine, članovi Skupštine HOO-a pristupili bi izborima za Predsjednika a da uopće znaju koga mogu birati, odnosno da to saznaju tek na sjednici Skupštine, a takvo što Statut HOO-a ne predviđa.

U svom priopćenju HOO odbacuje prozivke da je sazivao bilo kakvu press konferenciju povodom predaje do sada jedine pristigle kandidature, one Dragana Primorca, već je predstavnicima medija dopustio pristup u pratnji kandidata Primorca. A isto to bit će omogućeno i kandidatu Varvodiću ako se odluči na takav oblik predaje kandidature. No, nije za vjerovati da će se on za to i odlučiti jer teško je vjerovati da može imati i približan broj potpisa kao Primorac pa je za vjerovati da će kandidaturu predati osobno, ali bez prisustva javnosti, ili pak poštom ili putem e-maila.