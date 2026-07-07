Varvodić nakon potpore olimpijaca poslao poruku Primorcu: 'Potpisi nisu glasovi, odluka pada 29. srpnja'

Prema neslužbenim informacijama, predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza Josip Varvodić osigurao je potporu Kluba olimpijaca uoči predstojećih izbora za čelnog čovjeka Hrvatskog olimpijskog odbora.

Na internom glasovanju održanom u ponedjeljak, Varvodić je, kako doznajemo, dobio uvjerljivu podršku članova Kluba olimpijaca. Navodno je osvojio 13 glasova, dok je njegov protukandidat Dragan Primorac dobio potporu samo jednog člana, a jedan je bio suzdržan.

Varvodić trenutačno obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza, a izvan sportskih krugova poznat je kao ugledni kardiokirurg zaposlen u KB-u Dubrava.

Varvodićevo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Povjerenje se ne gradi pred kamerama, nego dugogodišnjim radom i jasnim stavovima.

Zahvaljujem Hrvatskom klubu olimpijaca na jasnoj, snažnoj i nedvosmislenoj podršci mom

timu i meni. Kada podrška dolazi od ljudi koji su stvarali hrvatski sport, osvajali medalje i

gradili njegov ugled, onda to nije pitanje brojki, nego kredibiliteta. I to je razlika koju nije

moguće odglumiti na konferenciji za medije.

U proteklim danima svjedočimo pojačanoj potrebi našeg protukandidata za javnim

nastupima i demonstracijama potpisa. Razumljivo je da se u nedostatku sadržaja traži forma,

ali hrvatski sport je odavno prerastao politiku dojma i improvizacije. Ne želimo sudjelovati u

kampanji brojanja papira pred kamerama. Želimo kampanju u kojoj se govori o programu,

transparentnosti i konkretnim promjenama koje hrvatski sport čine poštenijim, učinkovitijim

i usmjerenim na sportaše, a ne na strukture.

Važno je ponoviti nešto što se uporno prešućuje: potpis nije glas. Glasanje je tajno i održava

se 29. srpnja. Upravo zato poštujemo pravo svakog člana Skupštine HOO-a da donese

odluku bez pritiska, na temelju onoga što vidi i čuje u ovoj kampanji.

S jedne strane imamo pristup koji se svodi na prezentaciju i percepciju. S druge strane stoji

čovjek iz sporta, s jasnim iskustvom i namjerom da uvede red, transparentnost i

odgovornost u sustav koji to predugo čeka. Podrška koju dobivam – od olimpijaca, sportskih

djelatnika i saveza – nije rezultat kampanje, nego povjerenja. A povjerenje se ne gradi u

nekoliko dana niti pred kamerama, nego godinama rada i jasnim stavovima.

Zato ne ulazimo u rasprave o tome tko ima više potpisa na papiru. Moj protukandidat ima

previše iskustva kako ne bi znao da se predsjednik bira tajnim glasovanjem 29.

srpnja, a ne sakupljanjem potpisa iza kojih stoje pritisci i ucjene. To jednostavno nije razina

na kojoj želimo voditi ovu kampanju. Zato će se morati suočiti sa surovom realnosti kada na

dan izbora shvati da je veliki broj potpisa ostao samo to, potpis koji se nije pretvorio u glas.

Pozivam sve saveze i članove Skupštine da svoju odluku donesu slobodno i bez ikakvih

kalkulacija. Hrvatski sport treba hrabre i odgovorne odluke – a za njih je potreban samo jedan uvjet: da ostanu vjerni sebi i onome što je najbolje za sport. Obećajem da sam uz sve

vas!

Kao budući predsjednik, jamčim da ću čvrsto stajati iza sportaša, saveza i svih legitimnih

odluka koje donosite u interesu hrvatskog sporta. Upravo zato vjerujem da je važno da

sustav vode ljudi koji sport razumiju iznutra. Jer na kraju, jedino što će se zaista brojati nisu

potpisi.

Najprecizniji pokazatelj njihove stvarne težine bit će većina glasova koje ću dobiti 29. srpnja

2026., glasovima koji su utemeljeni na povjerenju bez pritiska i agresivnosti u procesu tajnog

glasovanja. A 29. srpnja 2026. bit će i dan kada će postati jasno da hrvatski sport bira

vodstvo koje dolazi iz sporta sa željom i snagom da uvede kvalitetne i nužne promjene - a ne

iz potrebe za novom važnom pozicijom.