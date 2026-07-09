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Sportska gimnastika

Eurovilla i Hrvatski gimnastički savez udružili snage, pokrenut program stipendija za buduće gimnastičke prvake

Zagreb: Potpisivanje ugovora o sponzorstvu sa Hrvatskim Gimnastičarskim savezom i Euroville
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
09.07.2026.
u 21:17

Dugoročno partnerstvo donosi program „Ključ uspjeha“, financijsku potporu mladim talentima te podršku razvoju hrvatske gimnastike uoči Europskog prvenstva u Zagrebu

Eurovilla, vodeća hrvatska agencija za posredovanje u prometu nekretnina, i Hrvatski gimnastički savez danas su predstavili dugoročno partnerstvo usmjereno na razvoj hrvatske gimnastike i ulaganje u buduće generacije sportaša. U sklopu partnerstva predstavljen je i program stipendija „Ključ uspjeha“, kojim će se pružiti dodatna financijska podrška mladim hrvatskim gimnastičkim talentima te stvoriti još bolji uvjeti za njihov sportski i osobni razvoj.

Partnerstvo počiva na zajedničkoj ideji da veliki uspjesi počinju od čvrstih temelja. Gimnastika je temelj sportskog razvoja jer od najranije dobi razvija koordinaciju, fleksibilnost, ravnotežu, snagu i druge motoričke sposobnosti koje predstavljaju osnovu za uspješno bavljenje gotovo svim sportovima. Upravo zato Hrvatski gimnastički savez i Eurovilla ovom suradnjom žele zajednički ulagati u buduće generacije, stvarati prilike za mlade sportaše i promicati vrijednosti predanosti, discipline i izvrsnosti.

Partnerstvo su predstavili dr. sc. Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza, i Sergio Serdarušić, vlasnik i direktor Euroville, uz podršku hrvatskih reprezentativaca Tina Srbića, Tine Zelčić i Grese Ramadani.

 - Prije svega želim iskreno zahvaliti Eurovilli što je prepoznala vrijednosti hrvatske gimnastike i odlučila postati naš partner. Već nakon prvih razgovora bilo je jasno da dijelimo istu viziju i vrlo brzo smo pronašli zajedničku dodirnu točku – ulaganje u temelje budućih uspjeha. Kao nacionalni savez razvijamo tri olimpijske gimnastičke grane – mušku sportsku gimnastiku, žensku sportsku gimnastiku i ritmičku gimnastiku – te parkour kao najnoviju granu gimnastičkog sporta. Naša je misija djeci i mladima omogućiti kvalitetan razvoj od prvih sportskih koraka do vrhunskih rezultata. Gimnastika je temelj svakog sporta. Razvija koordinaciju, fleksibilnost, ravnotežu, snagu i motoričke sposobnosti koje predstavljaju osnovu za uspješno bavljenje gotovo svim sportovima. Zato vjerujemo da tvrtke ulaganjem u gimnastiku ulažu u hrvatski sport u cjelini i u zdravo odrastanje budućih generacija.

Posebno me veseli što ovo partnerstvo ima dugoročnu viziju i što ćemo kroz program stipendija „Ključ uspjeha“ zajedno ulagati u mlade sportaše. Drago mi je da sve više tvrtki prepoznaje vrijednost gimnastike, a sigurno su i ovogodišnje izmjene Zakona o porezu na dobit, kojima su stvoreni povoljniji uvjeti za ulaganje gospodarstva u sport, dodatno potaknule ovakav pozitivan trend. Vjerujem da će upravo ovakva partnerstva biti poticaj i drugim tvrtkama da prepoznaju sport kao vrijedno područje društveno odgovornog ulaganja te zajedno s nama stvaraju još bolje uvjete za razvoj budućih generacija sportaša - rekao je Dr. sc. Marijo Možnik, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza

Istovremeno, pripreme za Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici teku odlično. 
 - U kolovozu nas očekuje povijesno najveće Europsko prvenstvo, na kojem ćemo ugostiti oko 670 sportaša iz 44 europske zemlje. Pozivam sve ljubitelje sporta da od 13. do 23. kolovoza dođu u Arenu Zagreb i budu dio ovog velikog europskog sportskog spektakla - zaključio je Možnik. 

Sergio Serdarušić, osnivač i vlasnik Euroville dodao je: 

 - U Eurovilli vjerujemo da veliki rezultati uvijek počinju od čvrstih temelja. Upravo zato ova suradnja za nas ima posebno značenje jer povezuje vrijednosti koje njegujemo kao tvrtka s vrijednostima koje Hrvatski gimnastički savez svakodnevno razvija kroz rad s djecom, mladima i vrhunskim sportašima. Kroz program stipendija i druge zajedničke aktivnosti želimo pružiti podršku mladim talentima i pokazati kako vjerujemo da ulaganje u ljude uvijek donosi najveću vrijednost. Nadamo se da će ovo biti početak dugoročne suradnje kojom ćemo zajedno graditi temelje budućih uspjeha.

Tin Srbić, hrvatski reprezentativac naglasio je: 

 - U sportu ne postoje prečaci. Sve počinje od čvrstih temelja – od prvih elemenata koje učite kao dijete pa do vrijednosti koje vas oblikuju kao sportaša i čovjeka. Zato mi je posebno drago što smo u Eurovilli pronašli partnera koji dijeli isto razmišljanje – da se najveći uspjesi grade dugoročno, kroz povjerenje, predanost i ulaganje u buduće generacije. 

Tina Zelčić, hrvatska reprezentativka je rekla: 

 - Kao reprezentativki posebno mi je drago što sve više tvrtki prepoznaje važnost ulaganja u sport i mlade. Europsko prvenstvo u Zagrebu prilika je da na domaćem terenu damo svoj maksimum, inspiriramo novu generaciju djece i pokažemo sve ljepote sportske gimnastike. Iskreno sam zahvalna Eurovilli što je odlučila stati uz nas i postati dio ove velike priče za Zagreb i cijelu hrvatsku gimnastiku.

Tijekom trajanja partnerstva Eurovilla i Hrvatski gimnastički savez provodit će niz zajedničkih aktivnosti usmjerenih na promociju gimnastike, predstavljanje mladih talenata, razvoj programa stipendija „Ključ uspjeha“, društveno odgovornih projekata usmjerenih prema djeci i mladima te promociju Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026. Program stipendija postati će trajni dio zajedničkog ulaganja u buduće generacije hrvatske gimnastike.

Ovom zajedničkom porukom Hrvatski gimnastički savez i Eurovilla žele poslati jasnu poruku da se najveći rezultati – u sportu i u životu – grade postupno, na čvrstim temeljima, uz dugoročnu podršku, predan rad i zajedničko ulaganje u buduće generacije.

Ključne riječi
Mario Možnik Tina Zelčić Tin Srbić Europsko prvenstvo Sportska gimnastika

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