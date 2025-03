Razmatra se novo proširenje SP-a! Prijedlog golemog natjecanja zvuči nestvarno

Na Svjetskom prvenstvu koje se igra 2026 godine igrat će 48 reprezentacija koje će ugostiti SAD, Meksiko i Kanada, to je već znano proširenje u odnosu na dosadašnji format od 32 reprezentacije. No, svjetska nogometna organizacija Fifa razmotrit će prijedlog da se Svjetsko prvenstvo 20230. godine još proširi i to na 64 reprezentacije. Domaćini toj nogometnoj smotri bit će Španjolska, Maroko i Portugal, dok će Argentina, Urugvaj i Paragvaj biti domaćini tri utakmice kao uspomena na prvo Svjetsko prvenstvo.

Krovna svjetska nogometna organizacija Fifa razmotrit će proširenje Svjetskog prvenstva 2030. na 64 reprezentacije kako bi obilježila stotu obljetnicu ovog sportskog događaja, izvijestio je u četvrtak New York Times. Svjetsko prvenstvo 2030. bit će održano u Maroku, Španjolskoj i Portugalu, a Argentina, Paragvaj i Urugvaj, u kojem je održano prvo izdanje, trebali bi ugostiti tri utakmice.

Dosadašnji format svjetskog prvenstva s 32 momčadi, za sljedeće je izdanje, kojem će 2026. domaćini biti SAD, Meksiko i Kanada, već proširen na 48 reprezentacija, a prijedlog da se SP proširi na 64 reprezentacije stiglo je od delegata Urugvaja. Većih komentara na toj pomalo ludi prijedlog nije bilo, tek je predsjednik Fife Infantino rekao da je prijedlog zanimljiv i da ga treba dublje analizirati.

Ne bismo se iznenadili da dođe do novog proširenja, pogotovu kad se zna koliko novca Fifa zarađuje od tih natjecanja, a ima tu i političkih konotacija. Za one sportske baš i ne znamo, svakako bi se izgubila kvaliteta završnice Svjetskog prvenstva na kojeg valjda ne bi išli samo oni koje nogomet baš i ne zanima, oni koji to baš i ne žele.