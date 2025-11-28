Dinamov trener do sredine prosinca igra kvalifikacije za ostanak, zadnja greška je eliminacijska

Ne treba omalovažavati pobjede Dinama nad Fenerbahçeom i Maccabi Tel Avivom, ni bod u susretu s Malmöm, sve su to dobri rezultati koji su probudili maštu plavih navijača. No, sad su stigla otrežnjenja i mamurluk je jako bolan, pa je upitno jesu li plavi baš trebali slaviti te uvodne pobjede u Europskoj ligi.

Objektivno, Fenerbahçe je došao neposložen, njihov trener je nakrcao svoje zvijezde u čudnom rasporedu, promiješao im je pozicije i turski velikan izgledao je izgubljeno u Maksimiru. Maccabi je pak svoju domaću utakmicu s Dinamom igrao u Bačkoj Topoli i izgledao je dosta nemooćno, a Dinamo je bio dovoljno dobar da to iskoristi i upiše pobjedu. Iako, koliko znamo, u Maksimiru nisu bili sretni s izdanjem plavih, s igrom Kovačevićeve momčadi.

I ti kritičari bili su u pravu, ta izdanja Dinama donijela su i loše rezultate, loša igra morala je doći na naplatu, kao što morate platiti poreze tako morate rezultatom platiti te lošije partije. I Dinamo ih sad plaća, ono što je odigrao protiv Celte u Maksimiru ili sad u Lillu bilo je jadno, u svakom smjeru. Niti je valjalo defenzivno, a ofenzivna igra nije ni postojala, u špici je mogao biti bilo tko jer ionako ne bi dobio niti jednu upotrebljivu loptu.

Dinamo je pokazao totalnu nemoć i naravno da će se sad ponovno, s pravom, otvoriti pitanje trenera Kovačevića i njegovog statusa. Nakon bolnog poraza od Istre Zvonimir Boban stao je iza svog trenera, ali neće ni ta podrška trajati dovijeka s ovakvim igrama Dinama.

Do 20. prosinca kada plavi završavaju svoju polusezonu trener Kovačević igra kvalifikacijske utakmice, kvalifikacijske za svoj ostanak na klupi plavih. Na krivi korak više nema pravo, pogotovu ne u HNL-u gdje je već skupio četiri, košarkaškim rječnikom, osobne greške, a peta je onda eliminacijska.

Kovačević puno toga nije napravio kako treba, ako je išao u Lillu s čvrstim srednjim blokom, onda je trebao na bekove staviti iskusnije i defenzivno jače igrače, pa i suziti linije, a ne davati Lilleu da igra kako želi.

No, nije kriv samo Kovačević iako je on na kraju potpisnik tih loših igara. Sad postaje upitno i je li selekcija igrača bila dobra, je li se baš trebao promijeniti cijeli roster.

Nije se pogriješilo ni s jednim pojedincem, držimo da su svi dovedeni igrači dobri, ali je upitno mogu li oni baš svi kad se nađu na okupu biti momčad za velike domete. Možda mogu, za godinu ili dvije, ali Dinamo nema vremena čekati, rezultat se traži sad i odmah. A zna se da u Dinamu, uz prave rezultate, i igra mora biti dobra.

U ponedjeljak Dinamo igra s Goricom, sad je to utakmica sezone za plave, a kad je Gorica biti ili ne biti, onda je jasno da u Dinamu nije dobro, da su u ozbiljnom problemu. A njega neće riješiti ni pobjeda u Velikoj Gorici, loša partija i rezultat mogu sve samo pogoršati, a onda slijedi nova utakmica istine, utakmica s Hajdukom. Dvije pobjede u te dvije utakmice mogu zaliječiti rane, udahnuti novi kisik u ranjeno plavo tijelo, ali za puno izlječenje plavi do odlaska na zimsku stanku moraju zaredati s pobjedama, onda će možda i njihov aktualni trener povesti momčad u pripreme za drugi dio sezone.