"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
BEZ PARDONA

Legenda Dinama žestoko raspalila: Padat će glave! Ovom igraču trebaju odmah uručiti papire

Lille: UEFA Europska liga, grupna faza, 5. kolo, LOSC Lille - GNK Dinamo
Daniel Derajinski
VL
Autor
Stjepan Meleš
28.11.2025.
u 11:43

- Problemi u svlačionici očito postoje. Tko to treba riješiti? To se mora riješiti unutar svlačionice. Najmanji je problem smijeniti trenera - ali momčad ostaje ista

Hrvatski doprvak Dinamo je u petom kolu Europske lige doživio težak poraz na gostovanju u Lilleu (4:0), a mnogi su osuli paljbu po igračima i treneru Mariju Kovačeviću. Smatraju kako su plavi doživjeli novi debakl te zazivaju neke promjene u Maksimiru, iako se Zvonimir Boban za to još nije odlučio.

- Razočaran sam jako igrom, ali moramo prvo reći da je u Dinamu puno novih igrača i da će proces trajati. Trebat će napraviti novu selekciju, doselekcionirati kompletan kadar. Ovo je dobar period da se vidi tko može nastaviti raditi rezultat u Dinamu, a tko ne - rekao je legendarni Dinamov nogometaš Milivoj Bračun za Sportklub

- Problem je upravo to, ona početna energija koju je Dinamo imao jednostavno je nestala. To je normalno: kad se napravi pripremni dio, svi misle da će biti u prvih 11 ili 12. Onda se znaju stvoriti i mali klanovi. Ako se nije reagiralo na vrijeme i pročistila svlačionica, onda dođe do problema. I mene je iznenadila ova kriza i neki porazi jer su puna dva mjeseca uigravali jednu formaciju, jedan kostur momčadi. Nakon prvih lošijih rezultata od toga se odustalo i krenulo se u svakakve kombinacije. Beljo je krenuo, Kulenović ulazio u prvih 11, pa Bakrar... - smatra Bračun.

- Problemi u svlačionici očito postoje. Tko to treba riješiti? To se mora riješiti unutar svlačionice. Najmanji je problem smijeniti trenera - ali momčad ostaje ista. Trebat će padati glave u svlačionici. Prvi je Villar, koji je javno istupio da nije zadovoljan. Čim nije zadovoljan – daj mu papire i neka ide. Tako se to radi. Ponovit ću: ona energija s priprema i početka sezone nestala je jer su svi mislili da su standardni. Ako u tri-četiri mjeseca ne dobiješ četiri-pet pravih prilika, to postane problem i stvara nezadovoljstvo. A ovo kako Dinamo danas izgleda - sramotno. Bez srca, bez ičega. Ušla je apatija. Ili su se prestrašili – to su dvije opcije - zaključio je.

'U svlačionici Dinama vodi se velika rasprava, vladaju mržnja i zavist! Sramite se svi do jednoga'
Ključne riječi
Europska liga Lille Dinamo

Kupnja