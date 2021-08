Rasprodaja u Barceloni! Miralem Pjanić na izlaznim vratima Camp Noua!

Čini se kako je Miralem Pjanić na izlaznim je vratima Camp Noua, prenosi španjolska Marca.

Katalonci su ga stavili na prodaju, a klub koji je najviše zainteresiran za Pjanića je njegova stara momčad Juventus, koja bi ove nedjelje trebala igrati protiv momčadi Ronalda Koemana u kupu Joan Gamper.

Foto: FC Barcelona vs Juventus Turin, Camp Nou, Barcelona, 08.12.2020 - Miralem Pjanic of Fc Barcelona in action

Pregovori su započeli prije nekoliko tjedana, a prisutnost direktora Juventusa u Barceloni tijekom vikenda pomoći će u daljnjem pregovaranju, pri čemu su obje strane uvjerene da će se dogovor postići.

Mnogi vjeruju da bi se sporazum mogao postići do večeras, a bosanski igrač bi trebao napustiti Barcelonu zbog ugovora o posudbi.

Šef Juventusa Massimiliano Allegri bio je važan u ovom potezu, inzistirajući na tome da se veznjak vrati talijanskom divu. Snažan odnos koji igrač ima s Allegrijem, s kojim je radio tijekom svog prvog bavljenja klubom, bio je ključan.

Pjanić nije uspio pronaći mjesto u početnom sastavu u Barceloni, a Koeman se radije držao veznog trojca Sergia Busquetsa, Pedrija i Frenkieja de Jonga. Bosanac je prošle sezone igrao 29 puta, sakupivši samo 1.182 minute.

Pjanić nije jedini koji bi mogao biti na odlasku. Klub također želi prijeći na poziciju središnjeg braniča Samuela Umtitija, iako za njega još nije data čvrsta ponuda.

Barcelona hitno želi smanjiti svoju momčad kako bi ispunila pravila financijskog fair -playa LaLige. Pitanje je jedino što će im ostati, sada kada je i Messi otišao.