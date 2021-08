Messi najavio oproštaj od Barcelone u nedjelju točno u podne

Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, kapetan argentinske reprezentacije Lionel Messi (34) nakon više od 20 godina u katalonskom velikanu Barceloni morat će napustiti klub zbog - financijskog "fair-playa". Ranije u četvrtak Barcelona je objavila kako neće potpisati novi ugovor s Messijem zbog "ekonomskih i strukturalnih prepreka".

Nakon Barcine objave, Marca piše da je i sam Messi najavio emotivan oproštaj na presici koju je najavio za nedjelju u podne.

Ne sumnjamo da će biti i suza argentinskog čarobnjaka koji je cijeli svoj život dao katalonskom klubu.

Podsjetimo, Messiju je u lipnju istekao prošli ugovor s Barcelonom te je kao slobodan igrač mogao potražiti novi klub, no i njegova želja i želja kluba bile su da ostane u Barceloni u koju je stigao ao 13-godišnji dječak. Messi je čak pristao i na prepolavljanje svoje plaće te je preostalo još da Barcelona njegov novi ugovor uskladi s pravilnikom o financijskom "fair playu" La Lige.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FC Barcelona Press Conference Soccer Football - FC Barcelona Press Conference - Camp Nou, Barcelona, Spain - August 6, 2021 Newspapers are seen displaying front page images of Barcelona's Lionel Messi at a newspaper selling stall outside the Camp Nou before the press conference REUTERS/Albert Gea ALBERT GEA

Kako Barcelonin dug iznosi više od milijardu eura, pokazalo se nemogućim uskladiti novi Messijev ugovor s pravilnikom La Lige.

"Usprkos tome što su FC Barcelona i Lionel Messi postigli dogovor te što su obje strane imale jasnu namjeru potpisati novi ugovor, to se ne može dogoditi zbog financijskih i strukturalnih prepreka. Kao posljedica ove situacije, Messi neće ostati u Barceloni. Obje strane duboko žale što želje igrača i kluba u konačnici neće biti ispunjene. FC Barcelona svesrdno iskazuje zahvalnost igraču na njegovom doprinosu uveličavanja kluba i želi mu sve najbolje u budućem osobnom i profesionalnom životu", objavila je Barcelona.

Messi je u Barcleonu stigao kao 13-godišnji dječak, za prvu je momčad debitirao 2004. godine te je u 778 nastupa postigao 672 pogotka u svim natjecanjima.

S Barcelonom je Messi osvojio 10 naslova prvaka Španjolske, sedam španjolskih kupova i četiri Lige prvaka.

Kako bi ublažila svoje financijske probleme, Barcelona pregovara s još nekim svojim senatorima kao što su Gerard Pique, Sergio Busquets i Sergi Roberto o smanjenju njihovih primanja za 40 posto u zamjenu za produženja ugovora, dok su ostali skupi igrači poput Antoinea Griezmanna, Ousmanea Dembelea, Philippea Coutinha, Samuela Umtitija i Martina Braithwaitea na transfer-listi, no još uvijek nisu pronađeni prikladni kupci.