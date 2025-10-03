Talijani se raspisali o Tudorovom planu za zaustavljanje Modrića: Ključna će biti mlada zvijezda

Juventus je pod vodstvom Igora Tudora nanizao četiri uzastopna remija u svim natjecanjima. 'Stara Dama' ćeli prekinuti taj niz, odnosno vratiti se na pobjedničke staze kako im je sezona i startala (tri pobjede iz prve tri utakmice), ali prepreka na tom putu gotovo da ne može biti veća. Ove nedjelje, u goste im dolazi prvenstveni lider Milan.

Rossoneri su praktički u kompletno suprotnoj situaciji, oni su sezonu počeli porazom od Udinesea da bi potom nanizali četiri pobjede u prvenstvu i jednu u Coppa Italiji. Oni ove sezone ne nose teret europskih utakmica tako da su se cijeli tjedan pripremali samo za taj susret, dok se Juve mučio s Villarrealom u Ligi prvaka - ispustili su pobjedu u zadnjim minutama te utakmice. Ipak, čini se kako je hrvatski stručnjak imao dovoljno vremena da smisli plan kako zaustaviti Milan, barem tako tvrdi La Gazzetta dello Sport.

Ugledni list kaže kako je ključ pobjede u zaustavljanju kreativnog doprinosa Luke Modrića, a za to bi, prema njihovim pisanjima, zadužen trebao biti Weston McKennie. 27-godišnji reprezentativac SAD-a poznat je kao neumorni trkač, a u utakmici s Villarrealom pokazao je znakove podizanja forme. Međutim, nije on ključ Tudorovog plana već turski ofenzivac Kenan Yildiz. Gazzetta piše kako je on dobio zadaću spuštanja u sredinu i pomaganja McKennieju

- Tudor jako dobro poznaje Modrićeve kvalitete i raspoloženja. Morat će ograničiti njegova djelovanja, ali ne planira ga strpati ‘u kavez‘. Zamolit će Yildiza za malo žrtve i dodatnu trkačku pažnju, kao što je ranije učinio protiv Intera s Calhanogluom. Doduše, tada nije išlo najbolje jer je Calhanoglu pronašao prostor za dva pogotka, ali vjeruje se da se takve pogreške neće ponoviti. Dvostruko mlađi Turčin ima važnu misiju i mora spriječiti moćan prvi dodir majstora Modrića, te korigirano djelovati s McKenniejem - napisali su te dodali nekoliko pohvala za igre 40-godišnjeg hrvatskog kapetana

- Bivši igrač Reala prevelikom lakoćom može aktivirati svoje suigrače i oživjeti otrovne putanje. Takve misli može kreirati samo Modrić - zaključuje La Gazzetta dello Sport.