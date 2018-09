Rakitić nam otkrio zašto u njegovih idealnih 11 nema mjesta za Modrića

Ako smo Luki Modriću, zbog važnosti u najtrofejnijem svjetskom klubu, momčadskih i individualnih trofeja te učinka i staža u reprezentaciji, dodijelili laskavu titulu najboljega hrvatskog nogometaša u povijesti, zvijezda Barcelone Ivan Rakitić (30) tek je možda jednu stubu niže od kapetana vatrenih.

Tako primjerice naš velikan Raketa s Barcelonom ima samo dva trofeja manje nego Modrić s Realom i osvojio je sve što i Luka. No, ovo nije priča o suparništvu dvojice briljantnih nogometaša (koje za njih dvojicu zbog međusobnog prijateljstva i respekta i ne postoji), nego je povod ovoga intervjua skorašnji Ivanov stoti nastup za Hrvatsku. Dogodit će se to 11. rujna u Elcheu, u srazu sa Španjolcima.

Ivana nismo trebali ni podsjećati na debi 8. rujna 2007. godine.

– Bilo je to protiv Estonije u Zagrebu, ušao sam umjesto.... uh, samo malo da vratim film... Nike Kranjčara, zar ne? A već koji dan kasnije, na gostovanju u Andori postigao sam i prvi pogodak za reprezentaciju – prisjetio se jučer Rakitić u telefonskom razgovoru.

Čitali smo iznova vaš tekst objavljen ljetos, o dvojbama koje su vas pritiskale te 2007. godine; Švicarska ili Hrvatska. Što je tada presudilo?

– Presudio je moj osjećaj pripadnosti Hrvatskoj, moje srce koje je vuklo u domovinu. Nije to u tom trenutku bila odluka protiv Švicarske, nego samo za Hrvatsku. I bila je to najbolja odluka u mojem životu – dodaje Ivan, koji će istaknuti golem trud Slavena Bilića i Vlatka Markovića u nastojanjima da ga privole da igra za Hrvatsku.

Iza vas je 99 nastupa, brojna velika slavlja, ali i poneko razočaranje.

– Pamtim prvi nastup, prvi pogodak, svaku utakmicu za Hrvatsku. Istina, Rusija je bila vrhunac svih nas, a razočaranja su bila porazi od Turaka u Beču, pa neodlazak na SP 2010. i za mene posebno neprolazak skupine na SP-u u Brazilu. Ali, svaki taj doživljaj igranja za svoju zemlju, bilo sa sretnim ili tužnim ishodom, za mene je jedinstven.

Neka se sve slegne...

Jeste li gledali snimke utakmica naše reprezentacije u Rusiji, čuli kako vas je opjevavao Drago Ćosić? Nasmijao se...

– Prijatelji su mi slali videoklipove s utakmica, ali kompletne snimke nisam još pogledao, osim tamo na SP-u, kada sam morao, radi analize svoje i igre momčadi. Neka, ima vremena, neka se sve još dobro slegne, neka prođe još koji mjesec pa ću onda još jednom sve to proživjeti – uzvraća Rakitić.

Ozbiljno ste razmišljali u napuštanju reprezentacije?

– Da, i imao sam potrebu o tome razgovarati sa suprugom i izbornikom Dalićem, kojemu zaista zahvaljujem što mi je i tada pomogao da odlučim ostati. Jednostavno, u meni ima još puno želje, puno žara da pomognem reprezentaciji.

Ostajete do Eura 2020.?

– Ne znam još. Ići ćemo korak po korak, malo pomalo, pa ćemo “po putu” analizirati i donositi odluke.

Što je to u Daliću da tako pozitivno djeluje na igrače, što vam je on donio?

– Dalićeva je uloga jako važna. Njegov pristup prema svima nama od prvoga dana bio je pošten, iskren i jednostavno smo kliknuli. Pa nije slučajno da smo baš s njim ostvarili najveći uspjeh. Jednostavno, Dalić se uklopio kao da je s nama bio godinama.

Jeste li se pri odlučivanju o nastavku karijere u reprezentaciji čuli i s Modrićem?

– Da, čuli smo se, uvijek razgovaramo kad su važne teme u pitanju. I još ćemo razgovarati sada kada se nađemo u Španjolskoj.

Ponos svih Hrvata

Kako vidite kapetanove izglede za Fifinu nagradu The Best za nogometaša godine?

– Luka je tu nagradu zaslužio više od svih! I činjenica da je kandidat za to priznanje treba biti na ponos svim Hrvatima, a posebno nama koji s njim igramo. Vjerujte mi, toliko sam sretan zbog njega da se osjećam kao da ja dobivam tu nagradu, jer Luku ne doživljavam samo kao prijatelja i suigrača, nego i kao starijega brata.

Kako gledate na Ronaldovu ljubomoru na Modrića u izboru za Nogometaša Europe?

– Nisam to doživio kao ljubomoru. Pazite, taj je Ronaldo prošle sezone u Ligi prvaka postigao 15 pogodaka, igrao je fantastično, i da su se glasači odlučili za njega umjesto Luke, ni to ne bi bilo nezasluženo. Meni je lijepo vidjeti da Cristiano, uza sve nagrade i trofeje koje je osvojio, još uvijek stremi tome da bude najbolji. S takvim stavom pravoga sportaša, da želi stalno ići naprijed, Ronaldo i mene motivira. No, ovdje se nije gledao samo pojedinačni učinak igrača, nego i momčadi za koje je on nastupao, i zato je za mene Luka najbolji i zaslužio je nagradu – kaže Ivan.

Kako na Luku gleda Messi?

– Nisam s Messijem o tome razgovarao. I ne bih uspoređivao njih dvojicu, jer za mene je Messi jedinstvena pojava, najbolji nogometaš svih vremena. Da se mene pita, ja bih mu svake godine dao nagradu za najboljega. No, ponavljam, ovdje se gledaju i rezultati momčadi.

Neki dan ste sastavili svoju idealnu momčad i od Hrvata u nju uvrstili samo Jarnija. A gdje je Modrić?

– Za razliku od ostalih iz te momčadi (Schmeichel, Cafu, Puyol, Maldini..., nap. a.), Luka je legenda koja “živi”, koja je još aktivna i dao Bog da izdrži što dulje, da još godinama skupa uživamo igrajući za Hrvatsku – naglašava Ivan.

Kako gledate na novu Dalićevu Hrvatsku?

– Veselim se tim ispitima, gledam na njih pozitivno, koliko god će nam nedostajati Suba, Čarli, Mandžo... za koje mi je žao što su otišli. Sada će priliku dobiti igrači koji prije nisu imali prostora, poput Roga ili Pašalića, i neki drugi – tvrdi Rakitić.

Kakvi su izgledi vašega prijatelja Alena Halilovića?

– Alen je napravio iskorak u karijeri, sada je u Milanu, u kojemu će imati priliku igrački napredovati. Bude li tako, vrlo brzo doći će trenutak u kojem će dobiti priliku i u A reprezentaciji. Mislim da trebamo biti sretni što imamo takvoga momka kao što je Alen.

Na kraju, jeste li ostankom u Barceloni donijeli presudnu odluku, hoćete li u Barci ostati do kraja karijere?

– Odluka o ostanku bila je moja, iako sam se i oko toga savjetovao sa suprugom. U Barceloni smo sretni, igram za najbolji klub na svijetu i želim ostati ovdje još koju godinu. A o završetku karijere nisam razmišljao, nije još vrijeme za to – zaključio je Ivan Rakitić.

