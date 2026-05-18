Josip Šutalo za VL: Dob Modrića i Perišića neće biti naš minus! Iz Ajaxa želim otići u Ligu petice

Hrvatski nogometni reprezentativac, 25-godišnji Čapljinac Josip Šutalo, odradio je svoju treću sezonu u redovima Ajaxa, na žalost još jednu sezonu bez trofeja, čak i bez plasmana u Ligu prvaka. Uoči Ajaxove utakmice u posljednjem kolu nizozemske Eredivisie, protiv Heerenveena, razgovarali smo sa Šutalom o njegovu doživljaju igranja za Ajax proteklih godina, te o hrvatskoj reprezentaciji i očekivanjima od Svjetskog prvenstva.

Jeste li razočarani sezonom na izmaku?, pitali smo Šutala.

– Uvijek se nadaš najboljemu. Ova sezona – kako za mene tako i za momčad – nije najbolje počela. Imao sam nekoliko ozljeda, nisam prošao pripreme, pa me to malo usporilo, a što se tiče momčadi, nismo najbolje startali, pa smo kroz sezonu promijenili tri trenera (Heitinga, Grim, García, nap.a.), a kad se takvo što dogodi, to je jasan znak da nešto ne štima. Tada ni igračima, ni novom treneru nije lako budući da u kratkom periodu mora posložiti momčad – odgovorio je Josip.

Treću sezonu ste u Ajaxu, čini se kako je ova posljednja lošija od prethodne dvije?

– Za mene je druga sezona u Ajaxu bila najbolja, jer su i rezultati momčadi bili bolji. Kad momčad igra bolje, onda su i moje izvedbe dosta bolje; u prošloj sezoni dugo smo bili vodeći, pa smo prednost prokockali i na kraju bili drugi i plasirali se u Ligu prvaka. Na žalost, u Ajaxu još nisam osvojio nijedan trofej, nismo čak igrali ni finale Kupa. Klub je baš u nekom teškom periodu i uvijek se nadaš da će iduća sezona biti bolja. Nije na meni da tražim uzroke krize, moje je da igram i dajem sve od sebe.

Imali ste u Ajaxu dosta oscilacija u izvedbama, od fantastičnih do slabijih, pa ste kao stranac bili dosta na udaru nizozemskih medija. Kako ste to podnosili?

– U Ajax sam došao za dvadeset milijuna eura i kao najskuplje pojačanje tog ljeta, od mene su očekivanja bila prevelika. Ali, nogomet je momčadski sport i onda kada cijela momčad nije na visokoj razini, onda ni moje izvedbe nisu mogle biti na nivou koji sam očekivao i koji su drugi od mene očekivali. Jasna je meni frustracija ovdašnjih ljudi, jer Ajax je velik klub i oni su navikli da bude u samom vrhu, ali nije mi bilo lako, osobito u prvoj sezoni, kao ni cijeloj momčadi. Te tekstove o sebi ponekad sam čitao, poslali su mi ih. Ti ljudi jednostavno ne vide sve što se događa u momčadi, niti znaju kako ja sve doživljavam, nego nastupaju navijački, što razumijem. No, stvari su iznutra kompliciranije nego što to izgleda promatračima izvana.

Što u protekle tri sušne godine pamtite kao nešto najljepše što vam se dogodilo u Ajaxu?

– Prošla sezona bila je dobra. Momčad je igrala dobro, dobro sam igrao, imali smo dobrog trenera (Talijana Fariolija, nap.a.), no iako nismo bili prvaci, pamtim kako smo pobjeđivali sve velike suparnike, i Feyenoord, i PSV, i na kraju se plasirali u Ligu prvaka, što je ipak uspjeh.

Prema pisanjima nizozemskih medija, Ajax na ljeto sprema rekonstrukciju momčadi, pa se spominje kako se sprema i vaš transfer?

– O tome nemam što komentirati, jer o tome ništa i ne znam. Jordi Cruyff došao je za sportskog direktora i vjerujem da će napraviti odličan posao. Što se mene tiče, ja sam i dalje tu, igrač sam Ajaxa. Vidjet ćemo što će se događati na ljeto, a ne mislim da će se išta događati prije Svjetskog prvenstva i za vrijeme njega. Moj jedini plan je doći u Zagreb i staviti se na raspolaganje reprezentaciji 25. svibnja.

Smatrate li da ste u Ajaxu u protekle tri godine postali bolji igrač nego što ste bili u Dinamu?

– Sigurno sam napredovao u nekim stvarima. Primjerice, nekako sam ojačao noseći se s kritikama, budući da se prije u Dinamu nisam s njima toliko susretao, jer je u Dinamu situacija bila dosta bolja. Stekao sam neko iskustvo, i na terenu i izvan terena, nastupajući u jakoj europskoj ligi.

Ivan Perišić drugu je sezonu prvak sa PSV Eindhovenom. Je li vas iznenadilo da 37-godišnjak može imati takav utjecaj na jednu tako vrhunsku momčad?

– Nije me to iznenadilo, jer znam kakav je igrač i profesionalac. A što se tiče PSV-a, oni već dugo slažu momčad, nisu prodavali puno igrača i to se odražava na rezultate.

Spada li Perišić među pet najboljih igrača u nizozemskom prvenstvu?

– Sigurno je da on donosi kvalitetu i da je jedan od najboljih igrača PSV-a.

Susretnete li se ikada vas dvojica izvan terena?

– Nismo se susretali dok nas nije sve nedavno okupio izbornik, tu i tamo razmijenimo poneku poruku.

Što vam je izbornik rekao na nedavnom susretu u Amsterdamu?

– Bilo mi je drago što je izbornik došao na derbi Ajax – PSV, malo smo se podružili, porazgovarali o mojoj situaciji u klubu, dotakli smo se i reprezentacije.

Imate svjetsku broncu, 31 nastup za Hrvatsku, osjećate li se već kao standardni i nedodirljivi član prvih 11?

– Stvarno imamo jaku konkurenciju na stoperskoj poziciji i ne želim sam sebe stavljati ispred nikoga, to je na izborniku da odluči. Ja sam tu, na raspolaganju, uvijek dajem svoj maksimum i uvijek mi je čast igrati za reprezentaciju. Zaista se osjećam super dok sam tamo, pun sam motivacije i u tom okruženju nekako osjećam svoj puni potencijal.

Okrenimo se Svjetskom prvenstvu. Najprije, kako ste doživjeli nastupe Hrvatske u utakmicama s Kolumbijom (1:2) i Brazilom (1:3)?

– Pokazali smo ono što već svi znamo otprije, da se možemo nositi s velikim reprezentacijama. Mogu prokomentirati utakmicu s Brazilom, u kojoj sam igrao, u njoj je rezultat bio nerealan, jer smo se dobro nosili s njima. Imamo mi kvalitetu i zajedništvo s kojima svakome možemo parirati.

Je li vas brinulo što su nam ti jaki suparnici u obje utakmice napravili puno šansi? Livaković je bio naš najbolji igrač.

– Probali smo sustav igre s trojicom u obrani, a za njega treba vremena da se uigra, posloži. Ja i dalje mislim da smo mi dobro odradili obje utakmice, bez obzira na poraz od Brazila. Vidjeli smo dosta dobrih stvari u našoj igri.

Koji su dometi naše reprezentacije na velikom natjecanju? Na Svjetskom prvenstvu 2022. bili smo sjajni, a dvije godine poslije na Euru podbacili.

– Uvijek je najvažniji cilj proći skupinu, ići utakmicu po utakmicu, pa onda do kuda doguramo. Naravno da svi želimo da to bude što dalje, a ne trebamo gledati gdje nam je kraj, nego svaku sljedeću utakmicu doživljavati kao ključnu.

Kakve izglede imamo protiv Engleza koji spadaju među najmoćnije svjetske reprezentacije?

– Nikada nisam igrao protiv Engleza, a što reći o njima? Imaju veliku kvalitetu, to su sve ozbiljni igrači, u samom su svjetskom vrhu, i sada samo znam da će biti teška utakmica.

Koja je svjetska reprezentacija po vašem guštu, a koja nam najmanje odgovara?

– Sa Španjolskom nismo imali baš sreće, ni u finalu Lige nacija, ni na Euru. Ona spada među dvije-tri najbolje reprezentacije na svijetu.

Kako se vi reprezentativci nosite s velikim očekivanjima javnosti i navijača uoči Svjetskog prvenstva? Opet će se vjerojatno pojaviti narativ o osvajanju medalje.

– Ljudi su se naviknuli na medalje, jer smo im donijeli srebro i broncu, i naravno da su očekivanja velika – što je i razumljivo. Ali, istodobno moramo biti skromni i realni i – opet naglašavam – odrađivati utakmicu po utakmicu. Svi mi želimo najbolje, ali imajmo uvijek na umu kako je nogomet nepredvidiv; može ti se dogoditi i da izgubiš od najlošije reprezentacije.

U čemu je najveća snaga naše reprezentacije?

– Mimo toga što imamo visoku kvalitetu, imamo i nevjerojatno zajedništvo. To nije klišej. Mogu za sebe reći da, kad god dođem u reprezentaciju, osjetim neku drugačiju energiju, koja me čini motiviranijim. Ne mogu čak ni opisati kakvu razliku na sebi osjetim dok sam tamo.

Nije ista razina energije i motiva kada igrate za klub i za reprezentaciju?

– Uvijek je veća čast predstavljati svoju zemlju, vjerujem da je tako svima, to je neka posebna energija. Ali, to ne znači da sam manje motiviran kada igram za klub.

Kako gledate na činjenicu da Hrvatska spada među najstarije sudionike Svjetskog prvenstva, zahvaljujući dobi Modrića (40), Perišića (37), Kramarića (34) i Budimira (34)?

– Nije to nikakav minus za nas! Oni nam donose kvalitetu i iskustvo, svi mi mlađi igrači puno učimo od njih, a to je za sve nas samo ogroman plus. A to što će u Americi možda biti vrućine i kratki razmaci između utakmica – to ništa ne znači. Igrači koje ste nabrojili naša su velika snaga i sigurno će nam i te kako puno pomoći.

Kako ste doživjeli pojavu Luke Vuškovića u reprezentaciji?

– Luka ima stvarno odličnu sezonu, zabio je dosta golova, sada je najbitnije da ostane zdrav, pa ako ovako nastavi, velike su stvari ispred njega. Luku nisam prije poznavao, sjećam se samo da smo igrali jedan protiv drugoga još dok sam bio u Dinamu, tada mu je bilo 16 godina. U toj dobi nisam mogao naslutiti koje će domete imati, iako je pokazivao određene kvalitete.

Kao navijač Dinama, jeste li uživali u ovoj sezoni preporoda plavih?

– Da, navijač sam Dinama, drago mi je da se Dinamo uspio vratiti na pobjedničke staze. Iza Dinama je odlična sezona, bio je jedan lošiji period dok se nije sve posložilo. Dosta je promjena bilo u klubu, znam koliko je to teško jer sam i u Ajaxu to iskusio, ali novi igrači brzo su se uklopili i ostvarili odličan rezultat. Isto kao i trener Kovačević, kojemu također treba čestitati.

Uza sva pojačanja, opet je Dinamov ključni igrač bio Josip Mišić?

– Dok sam bio u Dinamu, znam koliko mi je bilo lagano igrati s njim. Josip je, eto, ostao na tom nivou i odveo Dinamo u pravom smjeru.

Je li vaš cilj i dalje jača europska liga od nizozemske? Gdje vidite svoju budućnost?

– Sigurno da želim u nekoj od boljih liga, u peticu, no u ovom trenutku ne mogu reći ništa više od toga.

Nedostaje li vam trofeja? Od odlaska iz Dinama još niste osvojili nijedan.

– Nogomet je nepredvidiv – pa tko je mogao uopće pomisliti da će takva situacija biti u Ajaxu! Čudno malo, s obzirom na veličinu kluba i činjenicu da na svakoj domaćoj utakmici imamo po pedeset tisuća ljudi na stadionu. Oni nam dolaze i na treninge uoči velikih utakmica protiv PSV-a i Feyenoorda, dajući nam podršku – zaključio je Josip Šutalo.