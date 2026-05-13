Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 189
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
HRVATSKA U-21 VRSTA

Ivica Olić objavio popis, evo koje je mlade vatrene pozvao u reprezentaciju

Zagreb: Ivica Olić održao je konferenciju za medije
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
13.05.2026.
u 17:40

Mlada hrvatska U-21 reprezentacija odigrat će u predstojećem razdoblju tri prijateljske utakmice, protiv Grčke 30. svibnja, protiv Katara 3. lipnja te protiv Republike Irske 6. lipnja.

Izbornik mlade hrvatske U-21 reprezentacije Ivica Olić objavio je popis igrača za predstojeće prijateljske utakmice protiv Grčke, Katara i Republike Irske.

Na Olićevom popisu našli su se sljedeći igrači: Toni Silić (Hajduk), Anthony Pavlešić (Rudeš), Jozo Vukman (Hrvace), Luka Savatović (Lokomotiva), Branimir Mlačić (Udinese), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzić (Cultural Leonesa), Sven Lesjak (Varaždin), Moreno Živković (Vukovar 1991), David Vujević (Zürich), Šimun Hrgović (Hajduk), Filip Krušelj (Slaven Belupo), Domagoj Bukvić (Osijek), Noel Bodetić (Rijeka), Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Luka Vrbančić (Osijek), Ante Kavelj (Gorica), Vito Čaić (Vukovar 1991), Adriano Jagušić (Panathinaikos), Ivan Canjuga (Varaždin), Branko Pavić (Rijeka), Filip Mažar (Slaven Belupo), Adrian Segečić (Portsmouth), Roko Brajković (Hajduk), Mirko Sušak (Lokomotiva), Marin Šotiček (Basel 1893), Antonio Ilić (Zrinjski), Stjepan Davidović (Kielce), Duje Korač (Rudeš), Fran Topić (Dinamo), Bartol Kardum (Sesvete).

Na pretpozivima su: Zvonimir Katalinić (Slaven Belupo), Ivan Cvetko (Rudeš), Šimun Butić (Vukovar 1991) i Kristijan Čabrajić (Vukovar 1991).

Mlada hrvatska U-21 reprezentacija odigrat će u predstojećem razdoblju tri prijateljske utakmice, protiv Grčke 30. svibnja, protiv Katara 3. lipnja te protiv Republike Irske 6. lipnja. Mjesta odigravanja utakmica bit će određena naknadno.
Ključne riječi
Hrvatska U-21 reprezentacija Ivica Olić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!