Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 187
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRUŽIT ĆE PODRŠKU VATRENIMA

Hrvatsku će na svjetskom prvenstvu podržati i premijer Plenković: Evo koju će utakmicu gledati uživo

Moskva: Plenković i Jandroković u VIP loži na stadionu Lužnjiki
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Hina
15.05.2026.
u 17:48

"U ovom trenutku gledamo da odemo na drugu utakmicu grupe u Kanadi. Dogovaramo bilateralni sastanak s kanadskim premijerom Carneyjem"

Hrvatski premijer Andrej Plenković najavio je u petak da će nazočiti utakmici Svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Paname, koja je na rasporedu 23. lipnja u Torontu, što bi se preklapalo s njegovim službenim posjetom Kanadi. 

"U ovom trenutku gledamo da odemo na drugu utakmicu grupe u Kanadi. Dogovaramo bilateralni sastanak s kanadskim premijerom Carneyjem", izjavio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske tijekom boravka na FIBA 3x3 World Tour košarkaškom natjecanju u Zadru.

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Premijer Plenković je poznat kao zaljubljenik u košarku, a pohvalio je organizaciju natjecanja u tzv. uličnoj košarci koja je stekla status olimpijskog sporta.

"Ovo je super. Košarka 3×3 postaje sve popularniji olimpijski sport. Drago mi je da je ovaj World Tour došao u Zadar. Mislim da to popularizira košarku", rekao je Plenković te istaknuo dugogodišnju košarkašku tradiciju Zadra i Dalmacije.

“Kod nas se svugdje igra košarka, ali u Zadru se igra sjajna košarka desetljećima. Basket se u Dalmaciji igra oduvijek."

Premijer je pohvalio i podršku lokalnih i državnih institucija organizaciji turnira i istaknuo da ovakva natjecanja pozitivno utječu na približavanje sporta mlađim generacijama.
Ključne riječi
panama SP 2026. Andrej Plenković hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar bokolo
bokolo
18:59 15.05.2026.

Cak i on ce PODRZATI Hrvatski tim??? Bravo

Avatar mladen valentić
mladen valentić
18:14 15.05.2026.

On za razliku od lijeve oporbe ima svoju reprezentaciju, ovima drugima jedna je mrtva i pokojna, a druga se nije kvalificirala!

AO
AP_OzeMpiČek
17:55 15.05.2026.

Srce mi je zaigralo od radosti kad sam čuo da će uvažena Hrvatina na trošak nas poreznih jadnika vatreno a nikako anemično preko bare za vatrene.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!