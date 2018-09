Zlatko Dalić otkrio početni sastav, ovako će izgledati nova Hrvatska!

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić najavio je sastav koji će sutra istrčati protiv Portugala u prijateljskoj utakmici u Faru.

- U početnoj će postavi igrati L. Kalinić, Vrsaljko, Vida, Mitrović, Barišić, Badelj, Kovačić, Modrić, Perišić, Pjaca i Livaja - rekao je Dalić i dodao:

[video: 26510 / Yuri Cortez o Modriću, Svjetskom prvenstvu i svom poslu]

- Napravit ćemo svih šest zamjena u drugom poluvremenu, cilj mi je da svi igraju. Livaja i Santini dobit će po jedno poluvrijeme u vrhu napada, isprobat ćemo Barišića na lijevom boku, Mitrovića na lijevom stoperu...

Dalić je zatim najavio utakmicu.

- Ja od svog prvog izborničkog dana želim snažne suparnike poput Portugala. Moramo se okrenuti onom najvažnijem, kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, i za to ćemo se pripremiti.

Ovo je prvo okupljanje nakon Svjetskog prvenstva.

- Radujem se ponovnom okupljanju, iako nemamo sedmoricu igrača. Veselim se bitnim utakmicama s Portugalom i Španjolskom, a nama je uvijek cilj pobijediti. Dat ćemo sve od sebe za pravu utakmicu, premda nismo u pravoj formi i na visokoj razini, ali bit će to dobar test za nas - pogotovo za igrače koji su prvi puta s nama.

Dalić je nedavno kritizirao ponašanje Cristiana Ronalda nakon što je Luka Modrić dobio nagradu za najboljeg igrača Europe.

- Ronaldo je jedan od najboljih igrača na svijetu i jedan od najvećih svih vremena. Ja sam nedavno komentirao negativne komentare prema Luki Modriću i nemam ništa osobno protiv Ronalda, možda je to krivo prezentirano i žao mi je što do toga uopće došlo. Na mom je listiću Modrić bio broj jedan, Ronaldo broj dva. Mislim da je Modrić zaslužio biti najbolji nogometaš Europe i svijeta, ove godine nitko nema trofeje poput njega i on ju je obilježio. Bila bi još bolja utakmica sutra kada bi Ronaldo igrao, ali kako nama nedostaju neki igrači, tako će nedostajati i Portugalu. Bit će još prigoda za susret s njime.