© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
PRVI U ERI ADIDASA

FOTO Procurio dres kojeg bi Hrvatska mogla nositi nakon SP-a, na sebi ima moćan detalj

15.05.2026.
u 13:54

Nakon 26 godina vjernosti Nikeu, HNS okreće novu stranicu partnerstvom s Adidasom. Portal Footy Headlines objavio je fotografije dresa za eru nakon 2026., a dizajn je revolucionaran

Nakon 26 godina, suradnja HNS-a i Nikea završava nakon SP-a 2026., čime se okončava era koja je definirala vizualni identitet reprezentacije. Od jeseni ove godine, s početkom nove Lige nacija, a kasnije i kvalifikacija za Euro 2028., reprezentativci će nositi opremu s tri crte. Promjena nije samo estetska; nagađa se da je Adidas ponudio izdašniji ugovor od Nikeovog, koji se kretao između jednog i dva milijuna eura godišnje. Premijera nove opreme trebala bi biti 26. rujna 2026. u Ligi nacija protiv Češke, na gostovanju u Pragu.

Prema informacijama portala Footy Headlines, domaća garnitura zadržava kultni crveno-bijeli uzorak, ali Adidas unosi duboko kulturološki element. U crvene kvadrate suptilno su integrirani motivi glagoljice, drevnog slavenskog pisma i simbola hrvatskog identiteta. Ovaj detalj je snažna posveta povijesti, povezujući sport s korijenima nacije. Ovratnik i rubovi rukava bit će pretežno bijeli, s decentnim crvenim i plavim prugama koje simboliziraju boje hrvatske zastave, zaokružujući nacionalnu priču.

Iako je domaći dres izazvao najviše pažnje, procurile su informacije i o ostalim garniturama. Gostujući dres trebao bi biti plave boje s uzorkom čipke, kao referenca na hrvatsku tradiciju. Majica za zagrijavanje bit će bijela s apstraktnim crveno-bijelo-plavim uzorkom koji uključuje motive "kockica". Radi se o neslužbenim informacijama te se još čeka službeno predstavljanje HNS-a i Adidasa. Prve reakcije navijača su podijeljene, no mnogi pozdravljaju hrabar iskorak i povratak povijesnim motivima.
