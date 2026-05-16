Bahati Englezi bezobrazno se narugali hrvatskom dresu, nećete vjerovati što su napisali

Još je manje od mjesec dana do početka svjetskog prvenstva. Meksiko i Južna Afrika će 11. lipnja istrčati na stadion Azteca u Mexico Cityju i time otvoriti najveći Mundijal u povijesti. Na njemu će sudjelovati 48 reprezentacija, a finale je na rasporedu 19. srpnja.

Engleska, koja je u skupini s Hrvatskom, Panamom i Ganom, priželjkuje prvu titulu nakon 1966. godine, a tamošnji mediji sve veću pozornost posvećuju turniru. Tako je u Daily Mailu osvanula velika anketa s dresovima svih reprezentacija koje će sudjelovati na turniru, a čitatelji će odabrati najbolje.

Predstavljajući hrvatski dres, Daily Mail je pomalo bahato napisao uz podrugljiv komentar: 'Hrvatski domaći dres zadržao je prepoznatljivi kockasto-šahovski uzorak i onu kombinaciju boja koja pomalo podsjeća na američke zalogajnice uz autocestu. Ali sada ima i središnji rez zbog kojeg djeluje kao kombinacija jakne i košulje. I nekako, sve to opet izgleda dobro. Kao i gostujući dres u nekoliko nijansi plave.'

Reportedly leaked Croatia kits by Nike. This is not official..what do you think? pic.twitter.com/WoABD9d3IH — Ante🥉🥈🥉 (@AnthonyZoric) November 13, 2025