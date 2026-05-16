Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 67
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NE CIJENE VATRENE

Bahati Englezi bezobrazno se narugali hrvatskom dresu, nećete vjerovati što su napisali

Orlando: Prijateljska utakmica između Hrvatske i Brazila
Marty Jean-Louis/Sipa USA
VL
Autor
Stjepan Meleš
16.05.2026.
u 11:50

Predstavljajući hrvatski dres, Daily Mail je pomalo bahato napisao uz podrugljiv komentar

Još je manje od mjesec dana do početka svjetskog prvenstva. Meksiko i Južna Afrika će 11. lipnja istrčati na stadion Azteca u Mexico Cityju i time otvoriti najveći Mundijal u povijesti. Na njemu će sudjelovati 48 reprezentacija, a finale je na rasporedu 19. srpnja.

Engleska, koja je u skupini s Hrvatskom, Panamom i Ganom, priželjkuje prvu titulu nakon 1966. godine, a tamošnji mediji sve veću pozornost posvećuju turniru. Tako je u Daily Mailu osvanula velika anketa s dresovima svih reprezentacija koje će sudjelovati na turniru, a čitatelji će odabrati najbolje.

Predstavljajući hrvatski dres, Daily Mail je pomalo bahato napisao uz podrugljiv komentar: 'Hrvatski domaći dres zadržao je prepoznatljivi kockasto-šahovski uzorak i onu kombinaciju boja koja pomalo podsjeća na američke zalogajnice uz autocestu. Ali sada ima i središnji rez zbog kojeg djeluje kao kombinacija jakne i košulje. I nekako, sve to opet izgleda dobro. Kao i gostujući dres u nekoliko nijansi plave.'

'Pakiraj se i dolazi u Madrid!' Predsjednik Reala za vrijeme El Clasica panično zvao jednog čovjeka

Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
11:57 16.05.2026.

Tako mi svejdeno što pišu engleske trač novine o našem dresu !! Zašto bi se njima trebao svidjeti naš dres, samo im pokažite tri medalje sa svjetskih prvenstva u zadnjih 30 godina i jednu iz lige nacija…a oni !? Ponekadd treba uživati u kritici .

GL
glištun
12:06 16.05.2026.

Nacija u šoku.

Avatar PepekDolenec
PepekDolenec
13:08 16.05.2026.

A kaj pišu hobihe o hrvatskom dresu?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!