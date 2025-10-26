Naši Portali
NIZOZEMSKA

PSV slavio u derbiju protiv Feyenoorda, pobjeda Ajaxa

Champions League - Round of 16 - First Leg - PSV Eindhoven v Arsenal
Matthew Childs/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.10.2025.
u 17:33

Za Twente je Marko Pjaca igrao do 60. minute, dok je Josip Šutalo odigrao cijeli susret za goste.

U derbiju 10. kola nizozemskog prvenstva PSV Eindhoven je na gostovanju pobijedio Feyenoord sa 3-2, dok je Ajax identičnim rezultatom kao gost porazio Twente. Junak susreta igranog na stadionu De Kuipu bio je Ismael Saibari postigavši sva tri gola za PSV.

Marokanski veznjak je doveo goste u vodstvo u 30. minuti. Izjednačio je Luciano Valente u 50. minuti, no samo minutu kasnije Saibari zabija za 2-1. Sjajan nastup Marokanac je zaokružio svojim trećim golom na utakmici u 71. minuti. Oussama Targhalline je u 73. minuti pogodio za konačnih 2-3. Ivan Perišić je za goste igrao do 70. minute.

U ranije odigranom susretu Ajax je na gostovanju identičnim rezultatom porazio Twente.

Domaćin je poveo već u četvrtoj minuti golom Kristiana Hlynssona i pravo je čudo što do kraja poluvremena nismo vidjeli još pokoji gol u mreži gostiju iz Amsterdama.

Međutim, Ajax je u nastavak ušao furiozno. "Kopljanici" su u prvih 11 minuta nastavka zabili tri gola okrenuvši rezultat. Strijelci su bili Wout Weghorst (49), Oscar Gloukh (51) i Mika Godts (56).

Ricky van Wolfswinkel je u 64. smanjio na 2-3 iz kaznenog udarca nakon što je Luca Rosa igrao rukom. U završnici susreta Twente je opasno pritisnuo, ali nije uspio izjednačiti.

Za Twente je Marko Pjaca igrao do 60. minute, dok je Josip Šutalo odigrao cijeli susret za goste.

Feyenoord vodi na ljestvici sa 25 bodova koliko ima i PSV, uz slabiju razliku pogodaka. Ajax je treći sa 19 bodova.
PSV Ajax

