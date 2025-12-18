Španjolci nahvalili vatrenog, bio je igrač odluke: 'Trebao je odmarati, ispao je junak'

Nogometaši Osasune jedva su se provukli u osminu finala španjolskog Kupa kralja, no priča večeri postao je hrvatski napadač Ante Budimir. Momčad iz Pamplone pošteno se namučila na gostovanju kod drugoligaša Huesce, a pobjednik je odlučen tek nakon 120 minuta iscrpljujuće borbe. U pravoj golijadi koja je ponudila čak šest pogodaka, prvoligaš je na kraju slavio s 4:2, no za to im je bio potreban junak s klupe, igrač kojeg je trener Alassio Lisci do samog kraja htio sačuvati od napora.

Plan talijanskog stratega bio je jasan, odmoriti svog prvog napadača za iznimno važan prvenstveni okršaj protiv Deportivo Alavesa u subotu. Međutim, drama na terenu i umor ključnih igrača natjerali su ga na promjenu plana. Budimir je tako u igru morao ući u 105. minuti produžetka. "Raul Garcia više nije mogao, a bilo je još igrača na granici izdržljivosti pa sam morao mijenjati. Htio sam sačuvati neke igrače, ali morao sam ih uvesti zbog situacije na terenu", iskreno je priznao Lisci nakon utakmice. I upravo se taj potez iz nužde pokazao pobjedničkim. U 117. minuti, samo tri minute prije posljednjeg sučevog zvižduka, Budimir je zatresao mrežu i postavio konačnih 4:2, potvrdivši tako teško izborenu pobjedu i prolazak svoje momčadi. Bio je to njegov šesti pogodak u 17 ovosezonskih nastupa, kojim je ujedno prekinuo i manji golgeterski post koji je trajao pet utakmica. Gol koji je donio olakšanje i treneru i navijačima, a hrvatskog napadača ponovno gurnuo pod svjetla reflektora.

Trener Lisci nije štedio komplimente na račun svog 34-godišnjeg napadača, a njegove riječi najbolje oslikavaju koliko cijeni Budimirov instinkt i mentalitet. "Budi je uvijek dobro kada zabija", rekao je Lisci s osmijehom na konferenciji za medije. "On je takav, on jednostavno živi s golom i za gol", dodao je talijanski stručnjak, sažimajući u jednoj rečenici esenciju onoga što Budimir donosi momčadi iz Pamplone.

Ova pobjeda u Kupu došla je kao melem na ranu za Osasunu, koja ove sezone ne bilježi rezultate na razini prošlih godina. Trenutno se nalaze na skromnom 16. mjestu u prvenstvu, s istim brojem bodova kao i Girona koja je u zoni ispadanja. No, za razliku od nekih drugih klubova u sličnim problemima, poput Real Sociedada i Ovieda koji su nedavno smijenili trenere, u Pamploni vlada potpuni mir. Uprava kluba čvrsto stoji iza trenera Liscija i ne pomišlja na drastične poteze, vjerujući u proces i rad talijanskog stručnjaka.

Povjerenje u trenera i momčad nedavno je potvrdio i predsjednik kluba Luis Sabalza na tradicionalnom božićnom ručku s novinarima. "Igramo bolje nego što to skupljeni bodovi pokazuju. Istina je da smo ranije u ovo vrijeme bili bolje plasirani, ali energija i momčadski duh su snažni. Momčad je dobra i ja sam zadovoljan", poručio je Sabalza, dodavši kako "niti u jednom trenutku nisu razmišljali o smjeni Liscija". Trener je zahvalio na povjerenju, istaknuvši povratak ozlijeđenih igrača kao razlog za optimizam, dok je sportski direktor Braulio Vazquez potvrdio kako se već radi na dovođenju pojačanja u zimskom prijelaznom roku, prvenstveno u obrambenoj liniji.