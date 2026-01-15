Naši Portali
Evo što Hrvatskoj treba za polufinale Eura poslije šokantnog poraza od Grčke

Beograd: Utakmica 2. kola 37. Europskog vaterpolo prvenstva, Gruzija - Hrvatska
F.S./ATAImages/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
15.01.2026.
u 22:22

Hrvatska je izgubila protiv Grčke (10-11) u utakmici koja im je mogla donijeti maksimalnih šest bodova u drugom krugu i praktički otvoren put do polufinala

Hrvatski vaterpolisti izgubili su u 3. kolu Europskog prvenstva u Beogradu od Grčke s 10-11 (2-3, 1-2, 4-3, 3-2), te u drugi krug natjecanja prenose tri boda. 

Hrvatska je izgubila protiv Grčke (10-11) u utakmici koja im je mogla donijeti maksimalnih šest bodova u drugom krugu i praktički otvoren put do polufinala. No, porazom će Hrvatskoj za plasman u polufinale bitie potrebne pobjede protiv Turske, Rumunjske i jake Italije u drugom krugu.

"Čestitat ću protivniku, bili su bolji za jedan gol. Bili smo u napadačkom grču u prve dvije četvrttne. Nakraju smo jurili, pa primili dva-tri gola na istecima napada. Još je sve u našim rukama i zadnju utakmicu igramo s Talijanima, a dobro je što smo minimalno izgubili", kazao je Ivica Tucak.    

U drugoj utakmici naše skupine Gruzija je pobjedila Sloveniju s 22-11. 

Avatar Ozren Soldatović
Ozren Soldatović
23:04 15.01.2026.

Interesantno?! Kada se gleda skor po četvtinama, Hrvatska nije izgubila meč, nego je igrala nerešeno 10:10?! (2-3, 1-2, 4-3, 3-2)

