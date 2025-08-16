Naši Portali
PREMIER LIGA

Prvenstvo otvoreno golijadom: Pet pogodaka palo u velikom okršaju Liverpoola i Bournemoutha

Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth
Foto: Peter Powell/REUTERS
1/3
VL
Autor
Hina
16.08.2025.
u 00:02

Prije početka susreta Anfield se još jednom oprostio od Diega Jote, bivšeg napadača Liverpoola koji je zajedno s bratom poginuo u prometnoj nesreći u srpnju

Aktualni engleski prvak Liverpool ušao je u novu sezonu 4-2 pobjedom protiv Bournemoutha. Na otvaranju nove sezone "Redsi" su na Anfieldu daleko teže nego što se očekivalo porazili Bournemouth. Aktualni prvak je ovoga ljeta potrošio više od 300 milijuna eura na pojačanja. U klub su stigli Florian Wirtz i Jeremie Frimpong za 125 i 40 milijuna eura iz Bayer Leverkusena, Hugo Ekitike iz Eintrachta za 90 milijuna eura, Milos Kerkeza iz Bournemoutha za 47 i Giovanni Leoni iz Parme za 30 milijuna eura.

S druge strane Bournemouth je prodao "srce" obrane za više od 170 milijuna eura. Ukrajinski branič Ilja Zabarni je preselio u PSG za 63 milijuna, Nizozemac sa španjolskom putovnicom Dean Huijsen u Real Madrid za 62 milijuna eura, a mađarski branič Milos Kerkez u Liverpool za 47 milijuna eura. Usprkos svemu gosti su se odlično držali sve do same završnice kad je Liverpool s dva gola razriješio dvojbe.

FOTO Slavni nogometaš ima vilu u Dalmaciji: 1726 kvadrata čistog luksuza, ali ih dijeli s bivšom ženom
Premier League - Liverpool v AFC Bournemouth
1/9

Liverpool je poveo u 37. minuti golom Ekitikea, a na 2-0 je povisio Cody Gakpo u 49. minuti. Smanjio je Antoine Semenyo u 64. minuti, a isti je igrač u 76. zabio za poravnanje. Ipak, u 88. minuti Federico Chiesa je vratio domaćine u prednost, a pobjedu je potvrdio Mohamed Salah u četvrtoj minuti nadoknade. Prije početka susreta Anfield se još jednom oprostio od Diega Jote, bivšeg napadača Liverpoola koji je zajedno s bratom poginuo u prometnoj nesreći u srpnju.

Nakon izvedbe himne "You'll Never Walk Alone" uslijedila je tišina dok je na tribinama napravljena koreografija s natpisima 'DJ20' i 'AS30'. Na velikom ekranu prikazana je slika Jote i Silve, a igrači oba kluba nosili su crne trake oko ruku, kao i menadžer Liverpoola Arne Slot i članovi njegovog stožera.

Na svim utakmicama Premier lige ovog vikenda održat će se minuta šutnje, dok će se poruke i slike prikazivati na velikim ekranima na stadionima. Jota je igrao za Liverpool posljednjih pet sezona, osvojivši Premier ligu, FA kup i Liga kup, a nosio je dres s brojem 20. U 20. minuti utakmice navijači Liverpoola su ustali i pljeskom još jednom odali počast portugalskom napadaču.

Bomba za kraj! Livaković sve bliži Dinamu, evo što će biti glavni problem u realizaciji transfera
Ključne riječi
Bournemouth Liverpool Premier liga strani nogomet

