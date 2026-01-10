Naši Portali
ENGELSKA

Senzacija u FA kupu: Branitelj naslova ispao od šestoligaša

FA Cup - Third Round - Macclesfield F.C. v Crystal Palace
Chris Radburn/REUTERS
VL
Autor
Hina
10.01.2026.
u 16:00

Hrvatski nogometaš Borna Sosa odigrao je cijelu utakmicu za Crystal Palace

Nogometaši Macclesfielda, koji se natječu u engleskoj nacionalnoj ligi, odnosno tamošnjem šestom razredu, pobijedili su u trećem kolu FA kupa branitelja naslova Crystal Palace s 2-1.

Ogromno iznenađenje, jedno od najvećih u novijem dobu FA kupa, kreirali su Dawson koji je u 43. minuti postigao prvi pogodak na susretu i potom Buckley koji je nakon sat vremena igre povećao prednost na 2-0. U 90. minuti je Pino pogodio iz slobodnog udarca za 1-2, ali prošlogodišnji pobjednik FA kupa do drugog pogotka i produžetaka ipak nije stigao.

Messi: Išao sam na terapije. Pomoglo mi je da govorim o onome što me muči, dugo sam sve držao u sebi

Legendarni engleski reprezentativac Wayne Rooney svjedočio je ovom velikom iznenađenju i to s velikim razlogom jer njegov mlađi brat John trenerski vodi sastav Macclesfielda.

Hrvatski nogometaš Borna Sosa odigrao je cijelu utakmicu za Crystal Palace.

Nakon više od sto godina branitelj naslova FA kupa je ispao od kluba koji se ne nalazi u niti jednoj od najjače četiri engleske lige.

Wolverhampton je lako na domaćem terenu nadigrao Shrewsbury sa 6-1. Igrač utakmice bio je Jorgen Strand Larsen koji je postigao tri pogotka, u 9., 41. i 58. minuti. Još su po jedan za Wolverhampton dodali Arias u 11., Gomes u 87. i Arokodare u 92. minuti, dok je jedini strijelac na drugoj strani bio Marquis u 26. minuti s bijele točke.

