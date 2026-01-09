Dominik Livaković otišao iz Zagreba bez da je potpisao za Dinamo, evo što se događa

Hrvatski nogometni vratar Dominik Livaković trenira na posudbi u Gironi jer još uvijek nije postigao dogovor sa svojim klubom Fenerbahceom o prelasku u Dinamo, rekao je u petak Gironin trener Michel Sanchez.

Na konferenciji za medije uoči subotnje utakmice s Osasunom izjavio je da ne može govoriti o potencijalnim transferima drugih igrača, ali da može o Livakoviću.

"On i dalje želi otići, a to želimo i mi. Moramo pričekati jer nije riješena njegova situacija. Ne između nas i njega, to je riješeno, nego njega i drugih klubova", objasnio je Sanchez. "On će stoga biti u kadru za subotnju utakmicu, premda ne konkurira za nastup. To je realnost", rekao je Sanchez.

Livaković je u petak napunio 31. rođendan, a Girona mu je čestitala i javno putem društvenih mreža. Ovaj tjedan se vratio iz Zagreba gdje je bio uz dopuštenje kluba kako bi dogovorio prelazak u Dinamo.

Posrednik u potencijalnom transferu Andy Bara rekao je u ponedjeljak Hini da Livaković želi u Dinamo, ali da traju pregovori u kojima Fenerbahce ima financijske zahtjeve koji nisu riješeni. Turski klub je ljetos posudio Livakovića u Gironu uslijed dovođenja brazilskog reprezentativca Edersona iz Manchester Citija. Vratar hrvatske reprezentacije nije upisao niti jedan nastup za Gironu, a u četvrtak i petak je trenirao u tom katalonskom klubu.

"Normalno je trenirao s nama", rekao je Sanchez.

Gironin trener ima povjerenja u 33-godišnjeg argentinskog vratara Paula Gazzanigu zbog čega je Livaković zatražio prošli mjesec odlazak iz kluba premda ima ugovor na još šest mjeseci. Ostane li i dalje na klupi za pričuve mogao bi nespreman dočekati Svjetsko prvenstvo koje u lipnju počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Girona se nalazi na 17. mjestu među 20 klubova u španjolskom prvenstvu. U subotu će na svom stadionu Montilivi ugostiti dvanaestoplasiranu Osasunu predvođenu hrvatskim napadačem Antom Budimirom, ujedno Livakovićevim kolegom iz reprezentacije.

"Osasuna ima dobre igrače poput Aimara i Budimira, dobra krila, kompaktni su i dobro se brane", rekao je Sanchez. "No, mi igramo doma, a svaka iduća naša utakmica ovdje bit će izuzetno važna", dodao je uoči borbe za opstanak u ligi.