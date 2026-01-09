Domaćin Maroko preko Kameruna do polufinala Kupa nacija

Nogometaši Maroka, domaćini ovogodišnjeg afričkog Kupa nacija, plasirali su se u polufinale nakon što su u Rabatu s 2-0 pobijedili Kamerun.

Suparnika u polufinalu Maroko će saznati u subotu kada svoj četvrtfinalni dvoboj igraju Alžir i Nigerija.

Od početka je Maroko bio bolji, a poveo je u 26. minuti. Nakon kornera se najbolje snašao Brahim Diaz i pogodio za 1-0 Marokanaca. Do 74. minute domaća reprezentacija je imala minimalno vodstvo, a tada je pobjednik odlučen. Loptu je na desetak metara iskosa dočekao Saibari i žestoko je pospremio u suprotni kut za konačnih 2-0.

Ranije su nogometaši Senegala kao prvi izborili polufinale ovogodišnjeg Kupa nacija, oni su u Tangeru svladali Mali s minimalnih 1-0. Jedini je pogodak postigao Ndiaye u 27. minuti kada je iskoristio pogrešku suparničkog vratara. Novi korak unatrag na putu prema polufinalu Mali je napravio u nadoknadi prvog poluvremena. Tada je reprezentativac Malija Bissouma dobio drugi žuti karton i isključenje.

S igračem više Senegal je rutinski čuvao prednost u nastavku dvoboja i osigurao polufinale gdje će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Egipat i Obala Bjelokosti. Taj je ogled na rasporedu u subotu.

Afrički Kup nacija, četvrtfinale:

Maroko - Kamerun 2-0 (Diaz 26, Saibari 74)

Senegal - Mali 1-0 (Ndiaye 27)

Parovi polufinala:

Senegal - Egipat ili Obala Bjelokosti

Maroko - Alžir ili Nigerija