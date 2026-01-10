Kao dječak igrao je u Vukovaru za Hrvatsku, a sada je napravio pravu senzaciju

Najneobičniji transfer jednoga hrvatskog nogometaša ove zime svakako je prelazak 22-godišnjeg napadača Matea Biondića iz njemačkog četvrtoligaša Eintrachta iz Triera u redove belgijskog prvaka Union St. Gilloisea. Transfermarkt navodi kako je transfer nogometaša s njemačkom i hrvatskom putovnicom iznosio samo 220.000 eura.
Biondić je u prvom dijelu sezone za Eintracht postigao sedam pogodaka te je imao pet asistencija u 17 nastupa. Mladić je očito talentiran i neobično je što nikada u svojoj karijeri nije nastupao u rangu višemu od treće lige niti je nastupao za nacionalnu selekciju, ni njemačku ni hrvatsku.
Video sadržaj
10
NEULJUĐENO PONAŠANJE
Verbalni napadi američkih političara na austrijskog predsjednika Van der Bellena. Uz poruku: 'Gurni si hidžab u stražnjicu'
KATE MIDDLETON
FOTO Pokazivala je noge u minicama, prošetala je modnom pistom u grudnjaku i gaćicama, a onda se potpuno promijenila
2
SUNCE NA VIDIKU
Zima se ne predaje: Najavljen snijeg i olujna bura, a onda stiže veliki temperaturni preokret
Video sadržaj
Glazbeni spektakl