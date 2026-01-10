Naši Portali
Poslušaj
Prijavi grešku
TKO JE MATEO BIONDIĆ?

Kao dječak igrao je u Vukovaru za Hrvatsku, a sada je napravio pravu senzaciju

storyeditor/2026-01-09/PXL_BEL_080126_144404835.jpg
VIRGINIE LEFOUR/BELGA
Autor
Tomislav Dasović
10.01.2026.
u 08:00

Biondić je u prvom dijelu sezone za Eintracht postigao sedam pogodaka te je imao pet asistencija u 17 nastupa. Mladić je očito talentiran i neobično je što nikada u svojoj karijeri nije nastupao u rangu višemu od treće lige niti je nastupao za nacionalnu selekciju, ni njemačku ni hrvatsku.

Najneobičniji transfer jednoga hrvatskog nogometaša ove zime svakako je prelazak 22-godišnjeg napadača Matea Biondića iz njemačkog četvrtoligaša Eintrachta iz Triera u redove belgijskog prvaka Union St. Gilloisea. Transfermarkt navodi kako je transfer nogometaša s njemačkom i hrvatskom putovnicom iznosio samo 220.000 eura.

Biondić je u prvom dijelu sezone za Eintracht postigao sedam pogodaka te je imao pet asistencija u 17 nastupa. Mladić je očito talentiran i neobično je što nikada u svojoj karijeri nije nastupao u rangu višemu od treće lige niti je nastupao za nacionalnu selekciju, ni njemačku ni hrvatsku.

