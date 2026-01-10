Kao dječak igrao je u Vukovaru za Hrvatsku, a sada je napravio pravu senzaciju

TRENER SE OGLASIO

Dominik Livaković otišao iz Zagreba bez da je potpisao za Dinamo, evo što se događa

"On i dalje želi otići, a to želimo i mi. Moramo pričekati jer nije riješena njegova situacija. Ne između nas i njega, to je riješeno, nego njega i drugih klubova", objasnio je Sanchez. "On će stoga biti u kadru za subotnju utakmicu, premda ne konkurira za nastup. To je realnost", rekao je Sanchez.