Poslušaj
ŠPANJOLSKA LIGA

Ćaleta-Car odigrao vrlo dobru utakmicu u pobjedi Real Sociedada, Sučić ušao s klupe

REAL SOCIEDAD v MANCHESTER UNITED. UEFA EUROPA LEAGUE 2024/2025. ROUND OF 16.
Jorge Ropero/NORDPHOTO
VL
Autor
Hina
09.01.2026.
u 23:25

Vrlo dobro je cijelu utakmicu za goste odradio hrvatski reprezentativac Duje Ćaleta-Car, dok je od 58. minute za Real Sociedad zaigrao Luka Sučić.

U ogledu 19. kola španjolske La Lige nogometaši Real Sociedada su zasluženo osvojili tri boda kod Getafea gdje su pobijedili 2-1 golom u 96. minuti.

Real Sociedad je bio bitno bolji te je poveo u 36. minuti kada je strijelac bio Brais Mendez. Mogli su gosti potom povećati vodstvo i osigurati tri boda, ali su u završnici primili gol. Dobro se pred gostujućim vratima snašao Juanmi u 90. minuti i pogodio za 1-1. No, ostalo je još dovoljno vremena da Real Sociedad povede po drugi put, nakon kornera je Aramburu bio strijelac za 2-1 i veliko gostujuće slavlje.

Real Sociedad je preskočio Getafe na ljestvici i sada je deseti, dok je njegov večerašnji suparnik na 11. poziciji.

U subotu će igrati Oviedo - Betis, Villarreal - Alaves, Girona - Osasuna i Valencia - Elche. Nedjeljni parovi su Rayo Vallecano - Mallorca i Levante - Espanyol, dok kolo završava ogledom u ponedjeljak u kojem se sastaju Sevilla – Celta.
Ključne riječi
Real Sociedad Duje Ćaleta-Car

