Senegal prvi izborio polufinale Kupa nacija

Nogometaši Senegala prvi su polufinalisti ovogodišnjeg afričkog Kupa nacija, oni su u marokanskom Tangeru svladali Mali s minimalnih 1-0.
Jedini je pogodak postigao Ndiaye u 27. minuti kada je iskoristio pogrešku suparničkog vratara. Novi korak unatrag na putu prema polufinalu Mali je napravio u nadoknadi prvog poluvremena. Tada je reprezentativac Malija Bissouma dobio drugi žuti karton i isključenje.
S igračem više Senegal je rutinski čuvao prednost u nastavku dvoboja i osigurao polufinale gdje će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Egipat i Obala Bjelokosti. Taj je ogled na rasporedu u subotu.
U nastavku dana četvrtfinalni će dvoboj odigrati Kamerun i Maroko od 20 sati. U subotu će četvrtfinala odigrati Egipat - Obala Bjelokosti i Alžir - Nigerija.
Afrički Kup nacija:
Senegal - Mali 1-0 (Ndiaye 27)
Kamerun - Maroko (20 sati)
Parovi polufinala:
Senegal - Egipat ili Obala Bjelokosti
Kamerun ili Maroko - Alžir ili Nigerija