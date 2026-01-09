Naši Portali
Svladao Mali

Senegal prvi izborio polufinale Kupa nacija

VL
Autor
Hina
09.01.2026.
u 21:39

Jedini je pogodak postigao Ndiaye u 27. minuti kada je iskoristio pogrešku suparničkog vratara. Novi korak unatrag na putu prema polufinalu Mali je napravio u nadoknadi prvog poluvremena. Tada je reprezentativac Malija Bissouma dobio drugi žuti karton i isključenje.

Nogometaši Senegala prvi su polufinalisti ovogodišnjeg afričkog Kupa nacija, oni su u marokanskom Tangeru svladali Mali s minimalnih 1-0.

S igračem više Senegal je rutinski čuvao prednost u nastavku dvoboja i osigurao polufinale gdje će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Egipat i Obala Bjelokosti. Taj je ogled na rasporedu u subotu.

U nastavku dana četvrtfinalni će dvoboj odigrati Kamerun i Maroko od 20 sati. U subotu će četvrtfinala odigrati Egipat -  Obala Bjelokosti i Alžir - Nigerija.

Afrički Kup nacija:

Senegal - Mali 1-0 (Ndiaye 27)

Kamerun - Maroko (20 sati)

Parovi polufinala:

Senegal - Egipat ili Obala Bjelokosti

Kamerun ili Maroko - Alžir ili Nigerija
Ključne riječi
mali Senegal

