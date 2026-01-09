Naši Portali
SASVIM SE PROMIJENIO

Nekada je žario, palio i bio zvijezda, a danas ima 150 kilograma: 'Ne želim na operaciju'

09.01.2026.
u 18:51

– Ne želim na operaciju. Igrao sam za reprezentaciju s 87 kilograma, a danas sam daleko od toga – rekao je bivši nogometaš.

Marcel Coras (66), jedan od najboljih rumunjskih napadača 80-ih godina, danas ima ozbiljnih zdravstvenih problema. Nekadašnji reprezentativac Rumunjske koji je igrao na Euru 1984. godine trenutačno ima 150 kilograma.

Nakon završetka igračke karijere Coras je radio kao trener, no danas je potpuno udaljen od profesionalnog nogometa. Zaposlen je u građevinskoj tvrtki iako priznaje da zdravstveni problemi sve više otežavaju svakodnevni život.

– Volim posao koji radim i, iako se možda ne čini tako, dosta je aktivan. Tvrtka je u stečaju, ali još uvijek imamo obaveze koje moramo završiti – rekao je Coras.

Najveći problem predstavlja stanje koljena. Dijagnosticirana mu je gonartroza četvrtog stupnja, bolest koja uzrokuje propadanje hrskavice u zglobu koljena.

– Ne želim na operaciju. Igrao sam za reprezentaciju s 87 kilograma, a danas sam daleko od toga – dodao je bivši nogometaš.

U sezoni 1988./1989. Coras je osvojio Srebrnu kopačku Europe postigavši 36 pogodaka u dresu Victorije Bukurešt. Te je sezone bio drugi strijelac rumunjske lige, iza Dorina Mateuța koji je zabio 43 gola. Pet godina ranije bio je najbolji strijelac Rumunjske s 18 pogodaka, tada kao igrač Sportula Studențesc.

Za rumunjsku reprezentaciju upisao je 36 nastupa i postigao šest pogodaka. Jedan od njih zabio je legendarnom vrataru Haraldu Schumacheru u porazu Rumunjske od Zapadne Njemačke (1:2) na spomenutom Euru i tada je bio jedan od najboljih igrača reprezentacije. Tijekom karijere odigrao je 441 utakmicu i zabio 148 golova.

OS
Ostrež
19:16 09.01.2026.

Legenda balkana. Večernjakova ikona.

