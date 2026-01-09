Naši Portali
Zbog nevremena

Odgođene dvije subotnje utakmice 16. kola Bundeslige

Bundesliga - RB Leipzig v Hamburger SV
Annegret Hilse/REUTERS
VL
Autor
Hina
09.01.2026.
u 22:15

Još uvijek ostaje upitnik nad jednim susretom, do subote bi se mogla odgoditi i utakmica Union Berlina i Mainza u glavnom njemačkom gradu.

Snježno nevrijeme otkazalo je dvije subotnje utakmice 16. kola Bundeslige koja se nastavlja ovog petka ogledom Eintrachta i dortmundske Borussije u Frankfurtu.

Velike količine snijega, niske temperature, zaleđeni travnjaci i jaki vjetar uvjetovali su odgodu utakmice St. Paulija i Leipziga u Hamburgu, odnosno, Werdera i Hoffenheima u Bremenu. Njemački nogometni savez još uvijek nije donio odluku u kojem će se novom terminu odigrati ova dva dvoboja.

Ostale utakmice zasad nisu upitne i trebale bi se igrati tijekom petka, subote i nedjelje. Vodeći je na ljestvici Bayern s 41 bodom, dok devet manje ima drugoplasirana dortmundska Borussia.

