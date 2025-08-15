Naši Portali
POTVRĐENO PISANJE VEČERNJEG

Prvak Hrvatske kreće u završnu ofenzivu. Brekalo? Priča je itekako aktivna, evo kako stoje stvari

Autor
Patrik Mršnik
15.08.2025.
u 07:00

Nema dileme, barem će jedna od udarnih vedeta (Janković, Fruk, Radeljić...) s početkom rujna već sigurno biti na nekoj novoj nogometnoj adresi. No, očekujmo i jak udar s Rujevice kad su u pitanju ulazni transferi

Prije desetak dana objavili smo da je Josip Brekalo na radaru Rijeke. Da je ta informacija točna potvrdu smo dobili i kasno sinoć, a naši nam izvori tvrde da je priča sad još aktivnija. Naravno, sad kad je aktualni vladar hrvatskog nogometa riješio jesensko europsko pitanje, na red dolazi završna ofenziva po pitanju kadrovskih rješenja za napeto nadolazeće godišnje doba. A Rijeka će, vjerujte nam, opet biti jaka. Bilo je i prethodnih godina kasnih dolazaka jakih, stožernih imena, a tako će biti i ovoga puta. Konkretno, što se Brekala tiče, oni preliminarni odnosi u poslu nisu se promijenili. Ovo 27-godišnje krilo, nekadašnji igrač Dinama, kratko i Hajduka, i dalje je ugovorno vezan za talijanskog prvoligaša Fiorentinu. Tako će, ne dođe li do ovoljetnog transfera (ili možda raskida ugovorne obveze) ostati još do 30. lipnja iduće godine. 

Taoci 1 čovjeka
Taoci 1 čovjeka
08:13 15.08.2025.

Brekalo spašava karijeru, kao i mnogi igrači rijeke proije njega...baš u rijeci. kramariću je uspjelo recim, ćopu nije i td...sva sreća bilo kojem igraču koji pošteno žiiv i radi nogomet.

