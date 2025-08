Večernji doznaje: Josip Brekalo se vraća u HNL? Priprema se spektakularni transfer

Put od riječkih kafića do zagrebačkog asfalta nije dug, ni fizički, a još je kraći putem žice ili bežičnog internetskog signala. No, priča o Josipu Brekalu kao mogućem pojačanju, i to kakvom, hrvatskog nogometnog prvaka nije samo ona "kafanska". Ima tu nešto, saznao je Večernji i od dobro upućenih ljudi, ali i od onih čije su se navijačke oči u Rijeci već nagledale spektakularnih poslova. A dođe li Brekalo, 27-godišnje lijevo krilo iz Fiorentine u Rijeku, taj bi se transfer uistinu i mogao protumačiti baš kao - spektakularan.

Oni upućeniji s kojima smo razgovarali skreću nam pozornost na nedavno završen posao u kojem su Rijeka i Fiorentina došli do stiska ruke. Jasno, radi se o Toniju Fruku, riječkoj desetki i spiritus movensu prošle sezone. S Rujevice su sredinom srpnja odaslali informaciju o tome kako je Rijeka sada "puni vlasnik" Fruka, te da na taj način prestaje obveza dijeljenja odštete s Talijanima u kasnijem transferu, kad god da se on dogodi.

A Brekalo je formalno još godinu dana, do ljeta 2026. igrač Fiorentine. Jasno, talijanski velikan, odnosno trener mu, nedavno ustoličeni Stefano Pioli, nema Brekala u svojim planovima. Povremeni hrvatski reprezentativac, i to smo doznali, rado bi se riješio preostalog vremena ugovorne obveze i dugoročno skrasio negdje drugdje. Istina, do toga bi li to bila Rijeka te kako "trza" na eventualni zov s Rujevice nismo uspjeli dosegnuti, no naši sugovornici uvjeravaju nas da se u odajama hrvatskog prvaka ne stoji skrštenih ruku kad je riječ o "slučaju Brekalo". Čak je i sam Radomir Đalović na konferenciji za novinstvo nakon teško izborene pobjede protiv Slaven Belupa kazao da mu "trebaju zadnji vezni i lijevo krilo". O zadnjem veznom već se također tjednima priča u Rijeci (također bivši igrač Dinama), a Brekalo zatvara taj par.

Meteorski uspon karijera Josipa Brekala doživljela je 2016. godine. Tada je iz Dinama za 10 milijuna eura prodan u Wolfsburg. Bio je potom kratko na posudbi u Stuttgartu, a onda je u ljeto 2021. posuđen u Torino. U Fiorentinu je stigao na zimu 2023, potpisavši ugovor na tri i pol sezone. Proljetnu polusezonu 23/24 proveo je u Hajduku, a cijelu prošlu je odigrao u turskoj Kasimpaši za koju je nastupio 23 puta, zabio četiri i namjestio dva gola. Za Hrvatsku je odigrao 35 nastupa uz četiri pogotka, a Transfermarkt mu vrijednost procjenjuje na 3.3 milijuna eura. Ne manje važno, dođe li do Brekala spomenuti zov s Rujevice, trebat će se prilagoditi platežnim mogućnostima hrvatskog prvaka. Nije tajna da su ugovori kod nas nekad i višestruko tanji od onih u Italiiji.

Zanimljivo, Brekalo je u Hajduk došao početkom prošle kalendarske godine zajedno s Ivanom Perišićem, a poljudska mu je publika klicala po prvi puta baš prije utakmice protiv Rijeke. Situacija bi sada mogla biti znatno drugačija. Brekalo je u nogometno najzrelijim godinama, spreman za povratak karijere na prave staze. A ako itko zna igrače vraćati na pravi put, onda je to definitivno Rijeka. S Brekalom na krilnim pozicijama aktualni prvak imao bi spremno rješenje i za Europu, a onda bi dolazak zadnjeg veznog bio još samo šlag na tortu riječkog ljetnog mercata.