Promijenjen datum derbija Dinama i Rijeke: Igrat će na blagdan

Krajem reprezentativne stanke, vraćamo se klupskom nogometu pa tako i HNL-u. Već u petak će deseto kolo otvoriti Vukovar i Lokomotiva u Vinkovcima s početkom u 18 sati. Derbi kola igra se na Maksimiru gdje će prvoplasirani Dinamo ugostiti deveti Osijek u subotu od 18 sati.

Uoči desetog kola, na službenoj stranici SHNL-a objavljeni su promijenjeni termini za dvije utakmice Dinama. Plavi će gostovanje u Vinkovcima kod Vukovara u sklopu 11. kola odraditi u ponedjeljak 27. listopada od 18 sati umjesto u nedjelju 26. listopada od 18:45 kako je bilo predviđeno.

Pomaknut im je i susret 12. kola kada je Rijeka u velikom derbiju trebala gostovati na Maksimiru u petak 31. listopada. Ta je utakmica pomaknuta dan kasnije, na blagdan Svih Svetih, 1. studenog, a utakmica će početi u 16 sati. Razlog odgode zasad nije poznat, ali vjerojatno se ide na ruku hrvatskim predstavnicima u Europi, Rijeci i Dinamu, kako bi imali više vremena za odmor.

Dinamo prije utakmice s Vukovarom očekuje dvoboj sa švedskim Malmöm u četvratk 23. listopada u Europskoj ligi, a kako se utakmica u Vinkovcima odgodila, imali bi samo četiri dana između dvije prvenstvene utakmice. Rijeka također 23. listopada u sklopu drugog kola Konferencijske lige na Rujevici dočekuje prašku Spartu.