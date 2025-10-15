Naši Portali
Dinamo i Osijek

Špehar: Bilo bi nakaradno da se Osijek bori za ostanak u ligi, a pretposljednji je

Autor
Robert Junaci
15.10.2025.
u 07:30

U tom prvom krugu Osijek je bio potpuno razočaranje. Sad, ne znam baš je li im igra bolja od rezultata, pa tablica sve govori. Prošle su sezone završili sedmi, sad su pretposljednji

Prva je četvrtina maratona zvanog HNL-a iza nas, novim sudarom Dinama i Osijeka maksimirski plavi i osječko bijelo-plavi kreću u tu drugu dionicu. U toj prvoj četvrtini vidjeli smo i dosta iznenađenja, bilo je i odličnih partija. Sigurno je da će plavi s veseljem pogledati na svoj učinak u derbijima HNL-a, dobili su sva tri, i to u gostima. No, sad kreće nova priča.

– Nakon prvog kruga prvenstva Dinamo vodi, i to zasluženo, na kraju je kiksao s Lokomotivom i mogao je taj prvi dio sezone završiti i uvjerljivije. No, dobio je dobru opomenu, upozorenje da mora biti koncentriran tijekom cijele sezone. Jer, Hajduk je i u ovoj sezoni, uza sve vidljive i očite slabosti blizu Dinamu kao i prošle sezone kada ga je u jednom dijelu prvenstva i prestigao. Na kraju nije uspio biti ispred Dinama, ali sigurno se ni u ovoj sezoni neće predati – kazao nam je bivši reprezentativac i igrač Osijeka Robert Špehar.

Ključne riječi
Robert Špehar NK Osijek Dinamo HNL

