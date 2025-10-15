Špehar: Bilo bi nakaradno da se Osijek bori za ostanak u ligi, a pretposljednji je

Prva je četvrtina maratona zvanog HNL-a iza nas, novim sudarom Dinama i Osijeka maksimirski plavi i osječko bijelo-plavi kreću u tu drugu dionicu. U toj prvoj četvrtini vidjeli smo i dosta iznenađenja, bilo je i odličnih partija. Sigurno je da će plavi s veseljem pogledati na svoj učinak u derbijima HNL-a, dobili su sva tri, i to u gostima. No, sad kreće nova priča.



– Nakon prvog kruga prvenstva Dinamo vodi, i to zasluženo, na kraju je kiksao s Lokomotivom i mogao je taj prvi dio sezone završiti i uvjerljivije. No, dobio je dobru opomenu, upozorenje da mora biti koncentriran tijekom cijele sezone. Jer, Hajduk je i u ovoj sezoni, uza sve vidljive i očite slabosti blizu Dinamu kao i prošle sezone kada ga je u jednom dijelu prvenstva i prestigao. Na kraju nije uspio biti ispred Dinama, ali sigurno se ni u ovoj sezoni neće predati – kazao nam je bivši reprezentativac i igrač Osijeka Robert Špehar.