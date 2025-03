Projektilima Bašića i odličnom obranom Mladost nadjačala Jadran i s optimizmom ide u Herceg Novi na dvoboj sezone

Premda njihova međusobna utakmica nije ništa bitno odlučivala, jer sudionici Final Foura regionalne Premijer lige su otprije poznati, vaterpolisti Mladosti i Jadran upriličili su zanimljiv derbi. A on je, na plivalištu uz Savu, pripao domaćinu (9:7).

Veći dio utakmica u vodstvu je bila Mladost (Jadran je imao jedino 1:2 i 5:6) a Žapci su u tri navrata imali i dva pogotka prednosti na tako i u završnom rezultatu. A njega je, s dva uzastopna pogotka (za 8:7 i 9:7), postavio Šibenčanin u kapici Mladosti Andrija Bašić.

- Bila je odlična utakmica, bez obzira na to što navodno nije imala značaj za niti jednu momčad. No, bio je to dosta čvrst derbi, fizički zahtjevan. Da su pobijedili oni, ne bi bilo nezasluženo. Otišlo je danas na našu stranu.

A otišlo je na stranu Mladosti jer je Andrija pogodio dva vanjska šuta bez igrača više.

- Gledajući sezonu, kod nas svako malo netko drugi iskoči. Trener Milanović insistira na čvrstoj obrani a iz takve obrane dolazi i napadačko samopouzdanje kako momčadi tako nekoga kome se otvori. Danas je bila dobra obrana i čini mi se da nam pašu ove utakmice na manji broj pogodaka.

Pod dirigentskom palicom vratara Marcelića (10 obrana), mladostaši su igrali odličnu obranu no opet im je "štekao" napad u situacijama s igračem više (realizirali su jednu od osam takvih situacija).

- Pripremali smo to dosta a danas je stvar bila u Jadranovu vrataru Bijaču (op.p. 12 obrana) ali i u njihovoj dobroj momčadskoj obrani. Neke naše izrađene situacije Bijač je zatvorio. Nadam se da će se popraviti kada krenu utakmice s većim ulogom.

A prva sljedeće već je u četvrtak u Herceg Novom kada mladostaši, u četvrtfinalu Eurokupa, brane četiri pogotka prednosti iz zagrebačke utakmice. I to protiv vodeće momčadi ove regionalne lige.

- Nakon poraza od Novog Beograda, znači nam puno da budemo u ritmu pobjeda, naročito protiv renomiranih suparnika. Čeka nas sigurno teška utakmica, u specifičnim uvjetima, pod balonom. To je momčad koja drugi dio sezone imaju jedan poraz. Čeka nas zaista težak posao unatoč tome što imamo četiri pogotka prednosti što u današnjem vaterpolu ne znači ništa. Obično to jako malo znači ako se ne uđe ozbiljno u utakmicu - zaključio je Bašić uz kojeg je još i Luka Bukić zabio dva pogotka i to prva dva u mreži splitskih gostiju.

Ostale pogotke za Mladost postigli su Miloš (1), Lazić (1), Vukičević (1), T. Bušić (1) i Harkov (1). Za Splićane su zabijali Butić (2), Čagalj (1), Pejković (1), Cuzzi (1), Zović (1), Fatović (1) i Dužević (1).