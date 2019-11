Procurio video: Vratara krišom snimali u vrućem klinču na WC-u

Matteo Voltolini, 23-godišnji rezervni vratar talijanskog trećeligaša Regianne, suspendiran je od vlastita kluba na tjedan dana jer ga je nepoznata osoba snimila kako se seksa s djevojkom u WC-u jedne diskoteke.

Voltolini i neimenovana dama nisu imali pojma da ih netko krišom snima iz kabine do njihove, a još manje im je bilo na pameti da će već do jutra video početi kružiti aplikacijom WhatsApp.

Zapis u trajanju petnaestak sekundi stigao je i do njegova mobitela, a klub ga je odstranio iz momčad na tjedan dana iz, citiramo, mjera opreza premda se vratar ničim nije ogriješio o pravilnik organizacije koju predstavlja.

U četvrtak ujutro se oglasilo i tamošnje tužiteljstvo, koje će pokušati utvrditi tko je autor videa.

Bude li identificiran, prijeti mu zatvorska kazna u trajanju do šest godina zatvora (plus do 15 tisuća eura) zbog snimanja te distribucije eksplicitnog materijala bez znanja i pristanka sudionika seksualnog čina.

- Nisam učinio ništa krivo. To je djevojka s kojom se već neko vrijeme viđam, savjest mi je čista. Čelnicima kluba ću sve objasniti, a što se snimke tiče, postoji osoba na koju sumnjam, no o tome ću više s policijom - kazao je mladi vratar.