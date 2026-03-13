Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
THOMAS PARTEY

Protiv bivše zvijezde Arsenala podignute nove dvije optužnice

FILE PHOTO: Carabao Cup - Quarter Final - Arsenal v Crystal Palace
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.03.2026.
u 18:12

Sljedeće ročište zakazano je za 10. travnja, a suđenje bi trebalo početi u studenom. Tužiteljstvo tvrdi da su se navodni prekršaji dogodili između 2021. i 2022

Reprezentativac Gane Thomas Partey namjerava se izjasniti da nije kriv po dvije nove optužbe za silovanje, potvrdio je njegov odvjetnik na londonskom sudu.

Ovaj 32-godišnji veznjak, koji trenutno igra za španjolski klub Villarreal, već čeka suđenje po prethodnim optužbama koje uključuju pet točaka za silovanje u odnosu na dvije žene, kao i jednu točku za seksualni napad na treću. Nove optužbe podignute su nakon što je druga žena tvrdila da ju je Partey dva puta silovao istog dana u prosincu 2020.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!

Na ročištu u petak rečeno je da su nove optužbe protiv Ganca iznesene nakon što su prve optužbe postale javne. Partey nije morao prisustvovati preliminarnom ročištu, a njegova odvjetnica Emma Fenn rekla je da njezin klijent planira izjasniti se da nije kriv po obje nove optužbe.

Sljedeće ročište zakazano je za 10. travnja, a suđenje bi trebalo početi u studenom. Tužiteljstvo tvrdi da su se navodni prekršaji dogodili između 2021. i 2022. Partey je došao u Arsenal iz Atletico Madrida 2020. godine. Početne optužbe protiv njega podignute su prošlog srpnja, nekoliko dana nakon isteka njegovog ugovora s londonskim klubom, a potom ga je Villarreal potpisao u kolovozu, dva dana nakon što mu je odobrena jamčevina.

Gana se kvalificirala za sljedeće Svjetsko prvenstvo, gdje će igrati u skupini s Engleskom, Hrvatskom i Panamom. Partey je igrao u tri kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u rujnu i listopadu te je odigrao više od 50 utakmica za Ganu.
Ključne riječi
optužnice silovanje Arsenal Thomas Partey

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!