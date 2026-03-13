Protiv bivše zvijezde Arsenala podignute nove dvije optužnice

Reprezentativac Gane Thomas Partey namjerava se izjasniti da nije kriv po dvije nove optužbe za silovanje, potvrdio je njegov odvjetnik na londonskom sudu.

Ovaj 32-godišnji veznjak, koji trenutno igra za španjolski klub Villarreal, već čeka suđenje po prethodnim optužbama koje uključuju pet točaka za silovanje u odnosu na dvije žene, kao i jednu točku za seksualni napad na treću. Nove optužbe podignute su nakon što je druga žena tvrdila da ju je Partey dva puta silovao istog dana u prosincu 2020.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na ročištu u petak rečeno je da su nove optužbe protiv Ganca iznesene nakon što su prve optužbe postale javne. Partey nije morao prisustvovati preliminarnom ročištu, a njegova odvjetnica Emma Fenn rekla je da njezin klijent planira izjasniti se da nije kriv po obje nove optužbe.

Sljedeće ročište zakazano je za 10. travnja, a suđenje bi trebalo početi u studenom. Tužiteljstvo tvrdi da su se navodni prekršaji dogodili između 2021. i 2022. Partey je došao u Arsenal iz Atletico Madrida 2020. godine. Početne optužbe protiv njega podignute su prošlog srpnja, nekoliko dana nakon isteka njegovog ugovora s londonskim klubom, a potom ga je Villarreal potpisao u kolovozu, dva dana nakon što mu je odobrena jamčevina.

Gana se kvalificirala za sljedeće Svjetsko prvenstvo, gdje će igrati u skupini s Engleskom, Hrvatskom i Panamom. Partey je igrao u tri kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u rujnu i listopadu te je odigrao više od 50 utakmica za Ganu.