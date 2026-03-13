Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ABA LIGA

Zadar upisao novi poraz: Krka svladala hrvatskog prvaka u produžetku

Zadar: Zadar i Krka odigrali utakmicu 3. kola Play-outa AdmiralBet ABA lige
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
13.03.2026.
u 22:14

U dodatnih pet minuta domaća momčad je postigla samo tri koša, sva tri iz slobodnih bacanja pa su gosti s devet poena u produžetku došli do pobjede

Košarkaši Zadra poraženi su u trećem kolu doigravanja u "donjem domu" ABA lige na domaćem terenu u dvorani Jazine, a svladala ih je slovenska Krka sa 72-66 u produžetku, jer je nakon 40 minuta rezultat bio 63-63.

Momčad Danijela Jusupa je bila inferiorna većim dijelom utakmice, već je u 12. minuti bila u dvoznamenkastom minusu (18-28), a Krka je na poluvremenu imala prednost od 12 poena (30-42). Nakon 22 minute taj je zaostatak narastao na 18 koševa (30-48). No, Zadar se vratio serijom 13-0 i došao na samo pet poena od izjednačenja.

Zadrani su prvi put izjednačili u 33. minuti (52-52), a potom i poveli tricom Vladimira Mihailovića (55-52). U napetoj završnici, pri rezultatu 63-63, Zadar je imao 16 sekundi za posljednji napad, ali nisu uspjeli doći do čiste pozicije za koš već je Krševan Klarica pokušao donijeti pobjedu dalekometnom tricom, ali je promašio.

U dodatnih pet minuta domaća momčad je postigla samo tri koša, sva tri iz slobodnih bacanja pa su gosti s devet poena u produžetku došli do pobjede.

Lovro Mazalin je s 19 koševa i 10 skokova bio najbolji igrač Zadra. Mihailović je ubacio 18 poena, ali je na polovici produžetka morao na klupu zbog pete osobne pogreške.

Niko Bačvić je sa 17 koševa, devet skokova i šest asistencija bio najbolji igrač Krke. Sukhmail Mathon je ubacio 12 poena.

Zadru je ovo treći put ove sezone da u ABA ligi gubi utakmicu u produžetku. Momčad Danijela Jusupa se i dalje bori za jedno od prva dva mjesta u "donjem domu", koja donose nastup u "play-inu" i mogućnost plasmana u četvrtfinale doigravanja. Zadrani imaju učinak 7-12, isto kao i Krka, dok još tri momčadi imaju 7-11, a to su FMP, Borac i Mega. Vodeći Spartak ima 9-9, a na začelju je Split s 4-14.  

Ključne riječi
Krka ABA liga KK Zadar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!