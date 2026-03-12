Zadar tri dana postaje centar ideja: stižu političari, sportaši i lideri biznisa

Nova zanimljiva manifestacija Evolution Next Level od 13. do 15. će se ožujka održati u zadarskom hotelu Hyatt Regency Zadar. Evolution okuplja predstavnike politike, gospodarstva, sporta, turizma i kreativnih industrija s ciljem razmjene ideja, iskustava i stvaranja novih suradnji. Program manifestacije donosi niz panela i razgovora o ključnim temama razvoja, od održivog turizma i liderstva do poduzetništva, sporta i inovacija. Poseban naglasak stavlja se na povezivanje lokalnih potencijala s europskim i globalnim iskustvima.

Jedan od važnih segmenata konferencije bit će i sport, kroz razgovore o mentalitetu pobjednika, liderstvu i upravljanju timovima. Na panelima sudjeluju Dagur Sigurðsson, izbornik hrvatske rukometne reprezentacije, Roko Sikirić, predsjednik Europske odbojkaške federacije, proslavljena odbojkašica Barbara Ružić te Valentina Bifflin, direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza. Tu su vodeći ljudi iz hrvatske modne industrije, ali I svijeta medija.

Trodnevni program: od turizma i liderstva do sporta i medija. Program manifestacije obuhvaća niz panela i razgovora koji povezuju gospodarstvo, društvo, turizam, sport, medije i osobni razvoj.

Petak je u znaku liderstva, turizma i mentaliteta pobjednika. Prvi dan donosi panel „Savršena temperatura mora?“, na kojem sudjeluju Nikolina Brnjac, Andreja Vukojević, župan Zadarske županije Josip Bilaver te regionalni direktor Doğuş Grupe Burak Baykan.

U panelu „Stvarnost check-ina“ govorit će vodeći ljudi turističkog sektora – direktorica Turističke zajednice grada Zadra Iva Bencun, generalna menadžerica Hiltona za Hrvatsku Josipa Jutt, direktor Falkensteinera Punta Skala Georg Unterkircher i direktor hotela Hyatt Regency Zadar Valentin Roettger.

Jedan od zanimljivijih razgovora bit će intervju s izbornikom hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdssonom pod nazivom „Uspjeh nije slučajan – to je odluka da ideš do kraja“. Panel „Liderstvo i inovacija: kako gledati na budućnost“ okupit će dekana ZŠEM-a Matu Njavru, bivšu potpredsjednicu Orbico grupe - Beauty Silviju Pleštinu, organizatoricu velikih sportskih događaja Zdenku Zrilić te direktoricu Hrvatskog odbojkaškog saveza Valentinu Bifflin.

Sportski segment donosi panel „Mentalitet pobjednika: lekcije iz sporta za život i posao“, na kojem sudjeluju predsjednik Europske odbojkaške federacije Roko Sikirić, profesor Tonći Jerak i bivša hrvatska reprezentativka Barbara Ružić. Dan završava gastronomskim panelom „Hrana je priča. Iskustvo je emocija. Lokalno je nezamjenjivo“, uz chefove Damira Tomljenovića i Sašu Begana te autoricu kuharica Suzi Josipović Redžepagić.

Subota – ideje, poduzetništvo i kreativne industrije. Drugi dan započinje na zadarskoj tržnici događajem „Pijat na pijaci“, koji spaja lokalnu gastronomiju i druženje s građanima.

U poslijepodnevnom programu u hotelu Hyatt raspravljat će se o zdravlju kao temelju uspješnog poslovanja, estetici i suvremenim trendovima te o poduzetništvu i razvoju ideja. Posebno zanimljiv panel je „Ideja. Rizik. Uspjeh. Pametno planiraj, hrabro gradi“, na kojem sudjeluju Karlo Vulin, Ivana Bičanić, Zvonimira Karavida i Vedran Božićev.

Program donosi i panel „Moć dojma: stil kao osobni potpis“, na kojem sudjeluju dizajnerice Aleksandra Dojčinović i Željka Šafran, dizajner muških odijela Mate Bačić, edukatorica i poduzetnica Katica Topčić te stilistica Jasminka Malešević.

U panelu „Utjecaj medija i PR-a: kako upravljati pažnjom“ sudjeluju Ranko Vučinić, PR stručnjak i Ivona Čulo, docentica komunikacijskih znanosti te CEO magazina ELLE Hrvatska. Tu su i brojni drugi zanimljivi Paneli.

Manifestacija Evolution Next Level zamišljena je kao platforma susreta ideja, iskustava i ljudi iz različitih sektora – od politike i gospodarstva do sporta, turizma, medija i kreativnih industrija. Događaj se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, Zadarske županije, Grada Zadra te Turističkih zajednica Zadarske županije i Grada Zadra.