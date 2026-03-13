Čovjek koji je legendarnim sprintom Irskoj donio zlato i postao besmrtan trenirao je pored ovaca i bikova

U Dublinu je, samo nekoliko dana nakon svog 91. rođendana, preminuo Ronnie Delany, čovjek čije je ime u Irskoj sinonim za olimpijsku slavu i sportsku besmrtnost. Njegov trijumf na Olimpijskim igrama u Melbourneu 1956. godine, u utrci na 1500 metara, ostvaren je jednim od najpoznatijih sprinteva u povijesti atletike

Rođen je u Arklowu, u grofoviji Wicklow, a njegovo djetinjstvo obilježila je rijeka Avoca koja je tekla iza obiteljske kuće, dajući mu osjećaj slobode koji je kasnije poistovjećivao s trčanjem. Iako se obitelj preselila u dublinski Sandymount kada mu je bilo šest godina, nikada nije zaboravio svoje korijene, a rodni grad mu se odužio spomenikom i stambenim naseljem "Delany Park". Ipak, formativne godine proveo je i u grofoviji Meath, odakle je potjecao njegov otac Patrick. Ljeta je provodio kod bake i rodbine, učeći o životu na farmi, što ga je, kako je sam govorio, ispunjavalo i obogaćivalo. U obitelji Delany sport je bio duboko ukorijenjen; njegov stariji brat Joe smatran je jednim od najtalentiranijih školskih atletičara svog vremena, no Ronnie, koji se u početku bavio ragbijem i kriketom, svoj je put pronašao nešto kasnije, gotovo slučajno. Njegov potencijal prvi je prepoznao trener Jack Sweeney, kojem je Delany nakon olimpijskog zlata poslao telegram s jednostavnom, ali moćnom porukom: "Uspjeli smo, Jack".

Delanyjeva karijera bila je obilježena nizom hrabrih, gotovo neshvatljivih odluka za Irsku pedesetih godina prošlog stoljeća. Iako je osigurao prestižno mjesto u vojnoj akademiji, što je tada predstavljalo siguran put prema uspješnoj karijeri, napustio ju je sa samo 19 godina.

- Ne možeš istovremeno biti i časnik i vrhunski sportaš, objasnio je kasnije svoju odluku koja je zaprepastila njegovog oca.

U potrazi za načinom da se posveti treningu, kratko je vrijeme radio kao prodavač usisavača od vrata do vrata u Kilkennyju.

- Trenirao bih svaki dan u poljoprivrednom parku. Društvo su mi pravile ovce i bikovi. Čak su i oni vjerojatno mislili: 'Što ovaj luđak radi?'", prisjetio se tog razdoblja.

Ta "ludost" i nepokolebljiva vjera u sebe donijele su mu stipendiju za američko Sveučilište Villanova, gdje je pod paskom legendarnog trenera Jamesa "Jumbo" Elliotta izbrušen u šampiona.

Na Sveučilištu Villanova Delany je postao dio okruženja u kojem je pobjeda bila jedina opcija. Slogan u svlačionici glasio je "Pobijedi ili propadni", a trener Elliott nije tješio one koji bi završili kao drugi. U tom nemilosrdnom, ali poticajnom sustavu, Delany je razvio pobjednički mentalitet. U lipnju 1956., točno šest mjeseci prije olimpijskog finala, postao je tek sedmi čovjek u povijesti koji je pretrčao milju za manje od četiri minute. Unatoč tome, u irskim medijima vodila se rasprava treba li ga uopće poslati u Melbourne.

Prvo dana prosinca 1956. godine, pred 120.000 gledatelja na Melbourne Cricket Groundu, ispisana je povijest.

U finalu utrke na 1500 metara postrojila se elita svjetske atletike. Glavni favorit bio je domaći junak i svjetski rekorder John Landy. Kroz veći dio utrke, Delany se držao u pozadini, strpljivo čekajući svoju priliku. Kada je do kraja ostalo nešto više od 300 metara, činilo se da je predaleko. No, tada je uslijedio trenutak magije. Landy je krenuo u napad, a Delany se "zalijepio" za njega, koristeći njegovu zavjetrinu da prođe ostatak konkurencije. A onda, u posljednjih stotinjak metara, pokrenuo je svoj razorni finiš, legendarni "Delanyjev udarac". Preletio je pored protivnika i prošao kroz cilj s visoko podignutim rukama, postavivši novi olimpijski rekord (3:41.2).

- Jedva sam mogao vjerovati da sam pobijedio. Oči su mi se napunile suzama i pao sam na koljena u znak zahvalnosti - prisjetio se Delany.

Tog jutra, Irska se probudila uz vijest o novom nacionalnom heroju. Delany je postao prvi Irac s olimpijskim zlatom u atletici nakon 24 godine i ostao je posljednji sve do pobjede boksača Michaela Carrutha 1992. godine. No, njegova karijera nije stala u Melbourneu. Vrativši se u Ameriku, postao je gotovo nepobjediv na dvoranskim natjecanjima, ostvarivši nevjerojatan niz od 40 uzastopnih pobjeda između 1956. i 1959. godine, pri čemu je tri puta rušio svjetski dvoranski rekord na jednu milju. Njegovi nastupi u Madison Square Gardenu bili su legendarne.

Zbog kroničnih problema s Ahilovom tetivom, Delany se iznenađujuće rano povukao iz natjecateljske atletike, 1962. godine, sa samo 26 godina. Istog dana kada je objavio kraj karijere, objavio je i zaruke sa svojom budućom suprugom Joan Riordan, s kojom je kasnije dobio četvero djece. Nakon sporta, ostvario je jednako impresivnu poslovnu karijeru. Prvo je radio za irsku zrakoplovnu tvrtku Aer Lingus u Sjedinjenim Državama, a zatim je gotovo dva desetljeća bio jedan od vodećih ljudi u kompaniji B&I Line (današnji Irish Ferries), gdje je bio zadužen za marketing. Godine 1988. osnovao je vlastitu tvrtku za sportski marketing i konzalting.

Tijekom godina, Ronnie Delany primio je nebrojena priznanja. Godine 2006., na 50. obljetnicu svog trijumfa, dodijeljena mu je Sloboda grada Dublina, a iste godine dobio je i počasni doktorat. Njegov utjecaj bio je toliki da su pedesetih godina u Sjevernoj Irskoj dvije ulice nazvane po njemu, iako s pogrešno napisanim prezimenom, što on sam nije znao desetljećima. Živio je povučenim životom, ali je uvijek ostao aktivan u javnosti, rado se odazivajući pozivima sportskih klubova i humanitarnih organizacija, prenoseći svoju filozofiju pobjede na nove generacije.