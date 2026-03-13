ZA NE POVJEROVATI

VIDEO Cro Cop otkrio koju je cifru odbio za borbu s jednim od najboljih na svijetu: 'Smijao sam se'

Zagreb: Mladi tenisa? Borna ?ori? odradio trening s Mirkom Filipovi?em
Rekao sam mu: 'Kako to misliš? Jesi li upotrijebio riječ borba ili govoriš o kartama, šahu, plivanju ili trčanju? Misliš na pravu borbu?

Najveći hrvatski MMA borac svih vremena Mirko Filipović u profesionalnoj mirovini je već sedam godina, ali unatoč tome i dalje aktivno trenira i u odličnoj je formi. Nije to promaknulo ni MMA promotorima današnjice pa je tako 'Cro Cop' u razgovoru za RMC otkrio kako je nedavno odbio priliku za novu borbu i to protiv, ni manje ni više, Francisa Ngannoua.

- Nazvao me dobar prijatelj, ozbiljan čovjek iz MMA svijeta, šef jedne velike MMA organizacije i rekao mi: 'Slušaj, znam da treniraš i da si u formi. Jesi li spreman boriti se protiv Francisa Ngannoua?' - zapoečo je Filipović. Otkrio je kako je ostao zatečen i morao tražiti da mu se ponovi ime proitvnika:

- Pitao sam: S kim? Ponovio je: Francis Ngannou - nastavio pa rekao kako je morao provjeriti radi li se uopće o pravoj MMA borbi: "Rekao sam mu: 'Kako to misliš? Jesi li upotrijebio riječ borba ili govoriš o kartama, šahu, plivanju ili trčanju? Misliš na pravu borbu?' Odgovorio mi je da misli na pravu borbu. 'Pitao sam ga misli li na boksački meč. Rekao je: Ne, MMA borba. Počeo sam se smijati i pitao ga je li lud'".

Filipović je zatim jasno dao do znanja kako Ngannou nije borac s kim bi bio spreman ući u kavez u ovom trenutku. Dokazao je to i tako što je kao svoju cijenu iznio ogromnu cifru za koju je znao da mu neće isplatiti:

- Kad bih baš morao birati protivnika od najgorih do najboljih, Francis Ngannou bio bi posljednji s kojim bih se želio boriti pa mi je rekao da kažem svoju cijenu. Odgovorio sam da bih tražio 500.000 za samu borbu, a 19,5 milijuna za izraz lica moje majke kad bi čula protiv koga se borim. Tih 500.000 bilo bi za mene, a 19,5 milijuna za mamu - rekao je.

Dodao je i kako je ponuda bila nerealna jer se trebala održati već u svibnju što nije moguće, kaže kako su mu potrebna bar tri mjeseca za pripreme te kako je nemoguće da netko plati 20 milijuna dolara da vide njega kako se bori.
