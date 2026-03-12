Vučić se oglasio zbog raketa: 'Dok sam ja predsjednik, Zagreb o tome neće odlučivati'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da osjeća strah zbog sigurnosne situacije u regiji i stvaranja novih vojnih saveza. Poručio je da kao predsjednik relativno male države nema luksuz lakih odluka te da mu je najvažnije očuvati stabilnost zemlje.

"Ja sam predsjednik brojčano male zemlje. Nisam Donald Trump, Vladimir Putin, veliki predsjednici koji sve rješavaju s lakoćom. Za mene nema lakih stvari. Naravno da imam strah. Ja sam predsjednik koji želi da njegovo nasljeđe bude mir. Usred ničega pojavljuje vam se vojni savez. Naravno da sam u strahu za život svakog građanina naše zemlje, to je moja odgovornost, moja obaveza, dužnost. Ja prije svega moram čuvati stabilnost zemlje, jedini stvarno izabran na izborima sam ja" piše B92 .

Vučić je rekao da mu stvaranje vojnih saveza u regiji izaziva nelagodu. "Plenković je rekao da nije upereno protiv Srbije, da mi tome pridajemo prevelike značaje... Ja sam ga saslušao i to je to. Imam i dalje dozu nelagode i straha. Taj vojni savez uperen je direktno protiv Srbije, ne postoji nijedan drugi razlog". Dodao je da je Hrvatska, prema njegovim riječima, u proteklom razdoblju radila na destabilizaciji Srbije.

Na pitanje o najavi hrvatskog premijera Andreja Plenkovića da će NATO-u skrenuti pozornost na novo srpsko hipersonično naoružanje, Vučić je rekao da Srbija ima korektne odnose s tim savezom. "Mi nećemo u NATO, mi ćemo čuvati svoju neutralnost, ali imamo korektne, dobre odnose i nastavit ćemo ih graditi". Govorio je i o usporedbama vojnih sposobnosti Srbije i Hrvatske.

"Srbija će dobiti Mika raketu, što je u redu, a oni valjda dobivaju Meteor raketu. Oni su sve bolji nego mi, oni će sve dalje nego mi, oni su sve jači nego mi. Mi šutimo. Ja kažem da, zato što ste veoma jaki, a jesu veoma jaki, zato imam tu dozu straha zašto formirate vojne saveze. Hrvatska je ranije krenula u modernizaciju vojske od Srbije. Oni su krenuli čim su poslije Oluje u velikom zamahu i ogromnom zanosu, tada su krenuli u ozbiljniju modernizaciju. Ne bih ja potcjenjivao snagu Vojske Srbije, a još manje njihovu. U čudu su se našli kad su vidjeli da mi imamo te rakete. Imamo stvari koje ne pokazujemo".

Vučić je ustvrdio i da je iz Hrvatske protiv njega vođena snažna politička kampanja. "Ja sam najizloženiji čovjek najpodlijoj, najpokvarenijoj, najlažljivijoj kampanji koja dolazi iz Zagreba. Nitko na svijetu nije takvoj kampanji bio izložen godinu i pol dana. Ja se zbog toga ne sekiram ni najmanje. Pokušali su nam srušiti zemlju, nisu uspjeli u tome. Mi ćemo s NATO-om uskoro imati i vježbe. Nikakva neprijateljstva ne želimo i nećemo ih imati. A hoće li Zagreb odlučivati o tome što će Srbija imati i kako će Srbija štititi svoj integritet, svoju slobodu i svoju zemlju. Dok sam ja predsjednik, Zagreb o tome neće odlučivati". Vučić je istaknuo da sve što Srbija radi, radi kako bi zaštitila zemlju.

"Pripremamo se za njihov napad. Oni čekaju trenutak koji će se dogoditi u budućnosti kada izbije veći sukob između Europljana i Rusa i još veći na Bliskom istoku. Mi sve što radimo, radimo kako bismo svoju zemlju obranili. Mi ne možemo napadati NATO zemlje, a Albanija i Hrvatska su jedne od njih. To su njihove namjere, čekaju povoljan trenutak kada bude opći kaos u svijetu. Ali ljudi ne moraju brinuti, samo ću reći da Srbija ima dovoljno odvraćajuće snage za sva ta tri entiteta, dovoljno snage da imamo jasnu odvraćajuću poruku. Možete mirno spavati, građani Srbije mogu mirno spavati. Srbija je dovoljno snažna da sačuva svoj teritorijalni integritet, suverenitet, slobodu i sigurnost svojih građana. Neće nas napasti ne zato što ne žele, nego zato što znaju kakav bi bio odgovor".