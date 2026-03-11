Sportska ikona s ovih prostora objavila fotografiju iz djetinjstva, svi joj pišu istu stvar

Legendarna slovenska skijašica Tina Maze, koja je pomicala granice sporta, s pratiteljima je podijelila dragocjenu uspomenu iz djetinjstva. Objavila je fotografiju na kojoj kao djevojčica ponosno pozira s medaljom, što je izazvalo lavinu reakcija. Obožavatelji su se složili u jednom: nevjerojatno nalikuje na svoju kćer Anouk, a mnogi su istaknuli da se "kraljica snježnih padina" gotovo nimalo nije promijenila te da je već tada imala pobjednički sjaj u očima.

Iako je poznata po privatnosti, njezina sportska postignuća govore sama za sebe. Karijeru joj je obilježila sezona 2012./2013., koja se smatra jednom od najdominantnijih u povijesti skijanja. Te je sezone osvojila Veliki kristalni globus s nevjerojatnih 2414 bodova, srušivši rekord Hermanna Maiera i postavivši letvicu koju do danas nitko nije dosegnuo. Te je godine stala na postolje čak 24 puta, pobijedila u jedanaest utrka i dokazala svoju potpunu dominaciju.

Njezina svestranost bila je bez premca. Jedna je od samo sedam skijašica u povijesti koje su pobijedile u Svjetskom kupu u svih pet alpskih disciplina, a među samo tri kojima je to uspjelo u jednoj sezoni. Vrhunac karijere doživjela je na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., gdje je osvojila dvije zlatne medalje, u spustu i veleslalomu. Tomu je pridodala i dva srebra s Igara u Vancouveru 2010. te čak devet medalja sa svjetskih prvenstava, od čega četiri zlatne.

Prekretnica u karijeri dogodila se 2008., kada je napustila slovensku reprezentaciju i osnovala vlastiti "Team to aMAZE" s partnerom i trenerom Andreom Massijem. Svoju veličanstvenu karijeru, s 26 pobjeda i 81 postoljem, službeno je zaključila u siječnju 2017. u Mariboru, na istom mjestu gdje je kao 15-godišnjakinja debitirala. Danas živi mirnijim životom u Italiji, radi kao stručna komentatorica, a najviše uživa u ulozi majke kćeri Anouk.