Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SJEĆATE JE SE?

Sportska ikona s ovih prostora objavila fotografiju iz djetinjstva, svi joj pišu istu stvar

FRA, FIS Weltmeisterschaften Ski Alpin, Courchevel Meribel 2023
EXPA/ Freshfocus/ Sven Thomann
Autor
Patrik Mršnik
11.03.2026.
u 18:45

Jedna od najvećih alpskih skijašica svih vremena, Slovenka Tina Maze, rijetkom objavom iz privatnog života oduševila je pratitelje. Fotografija iz djetinjstva pokrenula je lavinu komentara, a obožavatelji su se složili oko jedne ključne stvari

Legendarna slovenska skijašica Tina Maze, koja je pomicala granice sporta, s pratiteljima je podijelila dragocjenu uspomenu iz djetinjstva. Objavila je fotografiju na kojoj kao djevojčica ponosno pozira s medaljom, što je izazvalo lavinu reakcija. Obožavatelji su se složili u jednom: nevjerojatno nalikuje na svoju kćer Anouk, a mnogi su istaknuli da se "kraljica snježnih padina" gotovo nimalo nije promijenila te da je već tada imala pobjednički sjaj u očima.

Iako je poznata po privatnosti, njezina sportska postignuća govore sama za sebe. Karijeru joj je obilježila sezona 2012./2013., koja se smatra jednom od najdominantnijih u povijesti skijanja. Te je sezone osvojila Veliki kristalni globus s nevjerojatnih 2414 bodova, srušivši rekord Hermanna Maiera i postavivši letvicu koju do danas nitko nije dosegnuo. Te je godine stala na postolje čak 24 puta, pobijedila u jedanaest utrka i dokazala svoju potpunu dominaciju.

Njezina svestranost bila je bez premca. Jedna je od samo sedam skijašica u povijesti koje su pobijedile u Svjetskom kupu u svih pet alpskih disciplina, a među samo tri kojima je to uspjelo u jednoj sezoni. Vrhunac karijere doživjela je na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju 2014., gdje je osvojila dvije zlatne medalje, u spustu i veleslalomu. Tomu je pridodala i dva srebra s Igara u Vancouveru 2010. te čak devet medalja sa svjetskih prvenstava, od čega četiri zlatne.

Prekretnica u karijeri dogodila se 2008., kada je napustila slovensku reprezentaciju i osnovala vlastiti "Team to aMAZE" s partnerom i trenerom Andreom Massijem. Svoju veličanstvenu karijeru, s 26 pobjeda i 81 postoljem, službeno je zaključila u siječnju 2017. u Mariboru, na istom mjestu gdje je kao 15-godišnjakinja debitirala. Danas živi mirnijim životom u Italiji, radi kao stručna komentatorica, a najviše uživa u ulozi majke kćeri Anouk.
Ključne riječi
Skijanje fotografija Tina Maze

Komentara 1

Pogledaj Sve
NO
Normalniživot
19:39 11.03.2026.

S kojih prostora?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!