Iran pojačao napade, pogođeni tankeri; Američki obavještajni podaci: Iranski režim nije pred kolapsom

Iran je intezivirao napade na zemlje Zaljeva

Pogođena su dva tankera u Perzijskom zaljevu

Američki obavještajni podaci: iranski režim nije pred kolapsom

06:30 - Američki obavještajni podaci ukazuju na to da je iransko vodstvo još uvijek uglavnom netaknuto i da nije u opasnosti od kolapsa u skorije vrijeme nakon gotovo dva tjedna neumoljivog američkog i izraelskog bombardiranja, rekla su Reutersu tri izvora. "Mnoštvo" obavještajnih izvješća pruža "dosljednu analizu da režim nije u opasnosti" od kolapsa i "zadržava kontrolu nad iranskom javnošću", rekao je jedan od izvora. Svim izvorima je zajamčena anonimnost kako bi raspravljali o nalazima američkih obavještajnih službi.

Najnovije izvješće dovršeno je u posljednjih nekoliko dana, rekao je izvor. Sa sve većim političkim pritiskom zbog rasta cijena nafte, američki predsjednik Donald Trump nagovijestio je da će "uskoro" okončati najveću američku vojnu operaciju od 2003. godine. Obavještajna izvješća naglašavaju koheziju iranskog klerikalnog vodstva unatoč ubojstvu vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hameneija 28. veljače, prvog dana američkih i izraelskih napada na Iran.

06:25 - Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian postavio je u srijedu navečer uvjete za mogući kraj rata s Izraelom i Sjedinjenim Državama, a među njima su "čvrsta međunarodna jamstva" koja će osigurati trajni prekid svih napada. "U razgovoru s čelnicima Rusije i Pakistana, ponovno sam potvrdio iransku predanost miru u regiji. Jedini način da se okonča ovaj rat - koji su pokrenuli cionistički režim i Sjedinjene Države - jest priznavanje legitimnih prava Irana, isplata reparacija i čvrsta međunarodna jamstva protiv buduće agresije", objavio je iranski predsjednik na X-u.

Nije precizirao na koja prava misli. Promatrači iranske unutarnje politike kažu da je Pezeshkian možda mislio na imenovanje novog vrhovnog vođe i potrebu za međunarodnim priznanjem. Američki predsjednik Donald Trump rekao je ranije ovog tjedna da "nije zadovoljan" imenovanjem Modžtabe Hameneija za novog iranskog vjerskog vođu i šefa države, rekavši da bi sin ubijenog Alija Hameneija trebao očekivati ​​značajne poteškoće. "Ne vjerujem da može živjeti u miru", rekao je Trump.

06:15 - Najmanje jedna osoba ubijena je u napadu na dva tankera za naftu u Perzijskom zaljevu, priopćile su iračke vlasti u četvrtak rano ujutro, dok su Saudijska Arabija i Kuvajt objavili da su oborili dronove na svom teritoriju. Napad, koji se dogodio u iračkim teritorijalnim vodama, predstavljao je kršenje suvereniteta zemlje, rekao je glasnogovornik iračke vojske, prenijela je državna novinska agencija INA. Šest plovila poslano je u pomoć posadama na dva napadnuta tankera, rekao je.

Tankeri su pogođeni u blizini luke Umm Qasr na jugu Iraka. Glasnogovornik je dodao da je među ukupno 38 članova posade s oba tankera jedna osoba smrtno stradala. Početna istraga iračkih sigurnosnih dužnosnika pokazala je da su brodovi natovareni eksplozivom iz Irana pogodili ta dva tankera, prenose Reuters i CNN.

Radi se o brodu Safesea Vishnu koji plovi pod zastavom Maršalovih Otoka te o Zefyrosu koji plovi pod zastavom Malte, rekla su dva iračka lučka dužnosnika. Još nekoliko plovila u vodama Perzijskog zaljeva napadnuto je projektilima, objavile su pomorske vlasti.

"Čini se da ovo označava izravan i snažan iranski odgovor na noćnu najavu IEA-e o masovnom otpuštanju strateških rezervi s ciljem smirivanja nekontrolirano rastućih cijena", rekao je Tony Sycamore, analitičar tvrtke IG. Najnoviji napadi na brodove povezane sa SAD-om i Europom označavaju eskalaciju sukoba Irana protiv američkih i izraelskih snaga, povećavajući broj brodova pogođenih u regiji od početka borbi na najmanje 16.

Iračke naftne luke potpuno su obustavile rad nakon napada, dok komercijalne luke i dalje funkcioniraju, izvijestila je iračka novinska agencija, pozivajući se na šefa državne Opće tvrtke za iračke luke (GCPI). Tri člana posade tajlandskog trgovačkog broda koji je ranije u srijedu napadnut u Hormuškom tjesnacu "nestala su" i "vjeruje se da su zarobljena u strojarnici", objavila je tvrtka Precious Shipping u čijem je vlasništvu brod.

Iran je također ciljao spremnike goriva u objektu u Muharraqu u Bahreinu, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova, dodavši da poduzima potrebne mjere. Neidentificirani projektil pogodio je kontejnerski brod i uzrokovao manji požar, 35 nautičkih milja sjeverno od Jebel Alija u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, priopćio je Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO), dodavši da je posada na sigurnom.

Oman je evakuirao sve brodove iz svog ključnog terminala za izvoz nafte Mina Al Fahal kao mjeru opreza, prenosi Bloomberg News. U međuvremenu je cijena nafte Brent prešla u četvrtak 100 dolara po barelu, unatoč najavi otpuštanja ogromnih zaliha kako bi se izbjegla globalna nestašica.

Saudijska Arabija i Kuvajt presreli dronove

Ministarstvo obrane Saudijske Arabije objavilo je u četvrtak da je presrelo dron koji se kretao prema naftnom polju Shaybah na istoku zemlje, koje je proteklih dana već nekoliko puta bilo meta napada. "Dron koji se kretao prema naftnom polju Shaybah presretnut je i uništen u pustinji Rub al Khali", rekao je glasnogovornik ministarstva obrane.

Glasnogovornik je ubrzo na X-u objavio kako je također "oboren neprijateljski dron" koji se pokušavao približiti četvrti u glavnom gradu Rijadu u kojemu se nalaze strana veleposlanstva. Kuvajtsko ministarstvo obrane također je u četvrtak naznačilo da je njegova protuzračna obrana presrela nekoliko dronova, dok Iran provodi napade na naftom bogate zaljevske države. Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su u četvrtak da njihova protuzračna obrana reagira na raketnu prijetnju. U Dubaiju je dron pao na stambenu zgradu, uzrokujući požar koji je stavljen pod kontrolu i trenutačno nema izvješća o ozlijeđenima.