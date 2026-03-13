Demantirao da mu je nuđeno 20 milijuna

Cro Cop se našalio s prijedlogom da se bori s Ngannouom: "Isplatite 19,5 milijuna eura mojoj mami"

Autor
Dražen Brajdić
13.03.2026.
u 22:35

"Rađe bih se borio tri subote zaredom s Aspinallom, Ganeom i Pereirom i bolje bih prošao nego protiv Ngannoua", aludirajući na nevjerojatnu nokautersku moć Ngannoua našalio se Cro Cop koji je još uvijek u iščekivanju vijesti hoće li se dogoditi njegov boksački meč s Fjodorom

U iščekivanju hoće li se konačno dogovoriti njegov lipanjski boksački meč s jednim od najvećih MMA teškaša svih vremena Fjodorom Jemjeljanjenkom, Mirko Filipović se zabavljao dajući intervju za francusku streaming platformu RMC Sport Combat.

A toj ekipi Mirko je u šaljivom tonu prepričao svoj razgovor s jednim poznanikom iz MMA svijeta, šefom jedne velike MMA organizacije. A kako se sve što Cro Cop kaže pažljivo prati pa se od toga radi spektakl na hrvatskim ali i stranim portalima, osobno smo ga kontaktirali da čujemo što je posrijedi. Da ne prepisujemo kad već ne moramo:

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!

- Ti ljudi su došli u Zagreb snimiti razgovor pa sam im ispričao da me nazvao jedan poznanik iz MMA svijeta. Isti mi je kazao da zna da stalno treniram, da sam u treningu i u formi, pa me upitao jesam li spreman boriti se protiv Francisa Ngannoua.

Svjestan izvjesne nebuloze u dotičnom upitu, koji je pomalo i u duhu vremena koje žudi za Spektaklukom svih vrsta, Cro Cop je sve odmah okrenuo na šalu:

- Pitao sam ga govori li on to o kartanju, igranju šaha, plivanju ili trčanju. Kada mi je kazao da misli na MMA borbu počeo sam se smijati priupitavši ga je li lud. Pa kada bih ima mogućnost biranja protivnika, Ngannou bi bio posljednji s kim bih se želio boriti - ispričao je Mirko i, aludirajući na nevjerojatnu nokautersku Ngannouovu moć, nama u šali dodao:

- Pa to je doista posljednji čovjek s kojim bih se ovog časa tukao. Pa ja bih se mogao tri subote zaredom boriti, prve s Aspinallom, druge s Ganeom a treće s Pereirom, i bolje bih prošao nego s Ngannouom.

No, prijatelj iz MMA svijeta ipak je odlučio dodatno ispipati teren pa je priupitao Mirka koja bi bila njega cijena za takav izazov. A tada je uslijedio klasični iskričavi istup Cro Copa.

- Rekao sam da bih za samu borbu tražio pola milijuna eura ali i 19,5 milijuna eura za izraz lica moje majke kada bi čula protiv koga se borim. Tih 500 tisuća bi bilo za mene a 19,5 milijuna za moju mamu. No, tko bi platio 20 milijuna eura, tko bi dao toliki novac da me čovjek ubije.

A nakon raskida ugovora s organizacijom PFL, promotori organizacije Most Valuable Promotions traže mu protivnika. Zapravo, našli su ga u Brazilcu Phillipeu Linsu, PFL-ovu prvaku na turniru teškaša koji očito nije dovoljno veliko ime pa otuda i nespretni pokušaj da se za takvo što animira proslavljeni Hrvat.

S obzirom na to da formu koju pokazuje fotografija sinoć snimljena na njegovu treningu nismo baš sigurni da bi Cro Cop bio baš toliki autsajder kao što on to karikira. Nemojmo zaboraviti da je Mirko Filipović u svojim aktivnim danima bio strah i trepet upravo zbog moći da s jednim udarcem završi svaku borbu. Uostalom, on i dan danas drži rekord po broju nokauta (30) u MMA svijetu koji će biti teško dostižan.
MMA Cro Cop Francis Ngannou Mirko Filipović

Arena Golden Fight
osiguraj svoje mjesto na vrijeme

Arena Golden Fight 12 diže ljestvicu: Cibona ponovno domaćin velikog borilačkog eventa

Arena Golden Fight vraća se u Cibonu i donosi 12. izdanje spektakla koji pomiče granice borilačkog sporta u regiji. U petak 10.4.2026. Zagreb ponovno postaje centar borilačkog svijeta. Košarkaški centar Dražen Petrović pretvara se u arenu u kojoj će se okupiti najbolji borci regije, a publiku očekuje večer sirove energije, adrenalina i borbi o kojima će se pričati još dugo.

