Prinove Hajduka već su počele s pripremama. Bijeli kreću u pohod na trofej

Nogometaši Hajduka su na Poljudu započeli pripreme za proljetni dio sezone. Igrači su ujutro odradili individualna testiranja, potom su im se u svlačionici obratili predsjednik Lukša Jakobušić i sportski direktor Mindaugas Nikoličius, a zatim su od 16 sati s trenerom Mislavom Karoglanom odradili trening na pomoćnom terenu Poljuda.

– Kažu da treninzi pripadaju treneru, a utakmice igračima. Prebitne su mi pripreme. Čekaju nas dvije jake utakmice na startu prvenstva – rekao je Karoglan.

Splitski prvoligaš u drugi dio sezone 2023./2024. ulazi kao lider domaćeg prvenstva s 41 osvojenim bodom iz 19 utakmica, a borit će se i za treći uzastopni trofej i u Kupu, gdje ih u četvrtfinalu čeka dvoboj protiv Varaždina. Nakon pet dana treniranja na Poljudu, igrači će se od 8. do 20. siječnja pripremati u Umagu, gdje će odigrati i četiri pripremne utakmice. Suparnici će Hajduku biti slovenski prvoligaši Aluminij i Koper, mađarski prvoligaš MOL Fehérvár te poljski prvoligaš Śląsk Wrocław.

Navijače Hajduka najviše su uoči nastavka sezone zanimaju prinove u svlačionici, a u intervjuu s Nikoličiusom za Hajduk Digital je kriptički najavljeno da se radi o šest novih imena, budući da se iza njega nalazilo šest dresova bez imena i prezimena uz ostale dresove već poznatih imena iz svlačionice. Od tih šest upražnjenih dresova, tri nova imena su već poznata i priključila su se pripremama.

Prvo i najveće ime je ono mađarskog reprezentativca Lászla Kleinheislera koji je iz grčkog Panathinaikosa došao na posudbu do kraja sezone. Za Grke je 29-godišnji polivalentni veznjak u proteklih godinu dana upisao 21 nastup i dva pogotka, a kod novog trenera Fatiha Terima imao je iznimno slabu minutažu. U HNL-u se itekako dokazao od 2018. do 2023. kao član Osijeka te bi u Hajduku trebao popuniti poziciju na jednom od dva krila. Druga zimska akvizicija je povratak iskusnog napadača Nikole Kalinića do kraja ove sezone. Njega ljetos Ivan Leko nije vidio u svojim planovima, a Karoglan ga vraća u momčad kao B opciju za centarfora, što Hajduk uopće nije imao u prvoj polusezoni. Treće ime koje je potvrđeno je ono mladog 19-godišnjeg stopera Dominika Prpića, koji je jesen proveo na posudbi u slovenskom Radomlju s 13 upisanih nastupa. Hajduk u ovu polusezonu ulazi bez seniorskog lijevog beka; bez ozlijeđenog Darija Melnjaka te Ismaela Dialla koji će s Obalom Bjelokosti sudjelovati na Afričkom kupu nacija. Jedina opcija za lijevog beka je 19-godišnjak, Šimun Hrgović.

– Češljamo tržište. Ta je pozicija deficitarna i vani i svugdje. To svi traže. Ne bih želio da to bude nekakva popuna. Radije bih se pokrio onim što imamo – rekao je Karoglan o lijevom beku.

Na prvom okupljanju u srijedu prisustvovalo je ukupno 30 igrača, među kojima i juniori kao što su 16-godišnji Bruno Durdov i 17-godišnji Noa Skoko.

