Prije godinu dana bio je najbolji strijelac HNL-a, a sada ga šalju u Zmijavce

Dinamo je prvi kiksao, a netko će od velike četvorke i nakon današnje utakmice biti nezadovoljan. Jer međusobno igraju Osijek i Hajduk u osječkom Gradskom vrtu. Obje smo momčadi imali prilike vidjeti u četvrtak na europskim ispitima.

– Osijek sam pratio i u susretu protiv Moldavaca, koji su jednostavno odradili, a gledao sam i utakmicu s Glasgow Rangersima. Rezultat je nepovoljan, ali po igri i viđenom, Osijek može sve preokrenuti i slaviti u uzvratu. Čak sam više pratio Rangerse i mogu reći da osim velikog imena, slavnog trenera i brojnih navijača, to nije više klub kakvog se sjećamo, neugodno me iznenadio i zato vjerujem da Osijek može proći tu prepreku – kazao je Tomislav Rukavina, bivši igrač Osijeka. No, Rukavina je i bivši igrač Hajduka, pa prati što i taj klub radi.

>> Pogledajte transfere hrvatskih nogometaša

[video: 26049 / ]

Hajduk će izbaciti Slaviju

– Hajduk neće imati poblema s ulaskom u sljedeći krug kvalifikacija za Europsku ligu. Ta prva utakmica uvijek je teška, suparnik je bio defenzivan i cilj mu je bio ne primiti pogodak. Istina, imala je i Slavija nekoliko velikih prilika, ali kad je to Hajduk preživio, s obzirom na to da ima bolju momčad i bolje igrače, ići će dalje. Možda će mu čak biti i lakše, Slavija ipak nešto mora pokušati napraviti, a ne znam baš da ima kapaciteta za takvo što.

Prije tih uzvrata, upravo će Osijek i Hajduk sučeliti snage, koliko će te europske utakmice utjecati na njih?

– Kod nas se uvijek oko toga radi nekakva fama. Vidim i da je Dinamo promijenio sve igrače. Ako je to zato da se vide kapaciteti svih igrača, onda u redu, ali zbog nekakve energije ili potrošnje to nema smisla. Osijek i Hajduk igrali su u četvetak, sad igraju u nedjelju i držim da je za momčadi bolje kad imaju takav ritam utakmica jer se još uigravaju, tako dižu svoje igračke pa i kondicijske kapacitete i ne vidim razloga za nekakav odmor na početku sezone. Pa pogledajte sve velike klubove, svi igraju u tom ritmu. Želimo da nam nogomet bude s više ritma, a kad nam dođu ovako zgusnute utakmice onda se razmišlja o odgodama, rotiranju igrača... Mislim da je to apsolutno nepotrebno. Sjetite se, kad je Wayne Rooney prošle godine došao u Everton, odmah je igrao utakmice, bez priprema, i to sve jer ga je trener tako pripremao. A nama je to nekakav problem – kazao je Rukavina te se okrenuo i današnjem srazu.

– Hajduk je ime, ali i Osijek se stabilizirao i kod kuće je blagi favorit. Obje momčadi još su igrom pomalo nepoznanica, ali upravo zato što Osijek igra kod kuće, pred svojim navijačima, držim da će imati veći motiv – zaključio je Rukavina.

Osijek odigrao tri susreta

Trener Hajduka Željko Kopić zna što se dogodilo Dinamu u susretu s Rudešom.

– Čim niste na pravoj razini, zapadnete u probleme – rekao je Kopić ne govoreći puno o Osijeku.

– Gledao sam ga u susretu s Rangersima, ima iza sebe već tri utakmice, ali ne želim predviđati kakav će biti Osijek, važno mi je da mi dobro igramo.

Hajduk je i dalje bez Futacsa.

– Futacs će, uz još nekoliko igrača iz B momčadi, igrati na turniru u Zmijavcima, to će mu dobro doći – zaključio je Kopić.

Inače, Futacs je 2017. godine bio najbolji strijelac Prve HNL sa 18 postignutih golova.