Cijela momčad Dinama zaslužuje packe: Kako je moguće da su to napravili?

Očekivao se lagani posao u Maksimiru, a ispao je debakl. Nakon sjajne partije protiv Hapoela u kojoj se vidio karakter momčadi, pravi borbeni duh, htijenje, Dinamu je došao Rudeš, momčad koja se nije kompletirala, koja je promijenila sve i u klupskoj i u igračkoj strukturi.

No, što vrijede plavima brige Rudeša kad je momčad Nenada Bjelica sad bila apsolutno bez karaktera, bez žara, bez ideje.

– Kako smo ušli u zagrijavanje, kako smo ušli u utakmicu, tako je sve i završilo. A kada ste takvi, onda vas ni sreća neće nagraditi – kazao je Ivan Fiolić, koji se “probudio” u drugom poluvremenu, asistirao za gol, ali bilo je to premalo za pobjedu. Taj je pogodak zabio Perić, jedini kojeg je donekle pohvalio trener Bjelica za pokazano u prvom dijelu susreta.

– Što mi vrijedi taj gol kad nismo pobijedili, vidjelo se da smo podcijenili Rudeš – nezadovoljan je nakon 1:1 bio mladi stoper bez obzira na pogodak.

Možda je i Bjelica pogriješio

Dečki su bili iskreni i za to zaslužuju pohvale. No, cijela momčad zaslužuje ozbiljne packe. Kako je moguće nekoga podcijeniti u prvom kolu prvenstva? Tko god da je bio s druge strane, ne smije ga se podcijeniti, a to pogotovu nije smjela momčad koju je na teren poslao Nenad Bjelica. To su bili igrači koji nisu startali protiv Hapoela, onih 11 koji su nas oduševili ostali su na klupi ili otišli na tribinu, a šansu su dobili novi, no sad su si izborili šansu da lagano potkraj prijelaznog roka budu na izlaznim maksimirskim vratima.

Razočaran je bio i njihov trener, a to za te igrače nije nimalo dobro jer će trener uskoro početi brisati imena sa svog prevelikog igračkog popisa.

Možda je i Bjelica pogriješio, staviti svih 11 novih igrača je rizik, a kad je na terenu potpuno nova momčad nije lako ni vidjeti koliko tko od njih može u jačoj postavi plavih. Da je zamijenio četiri- pet igrača, možda bi se ti novi i pokazali. No, i ovo mu je dobro došlo, vidio je i karakter tih igrača i sigurno je dobar dio njih ili velika većina dobila minus, pa tko ih skupi određeni broj, letjet će.

– Ne znam je li to bio eksperiment, ali ja tako ne bih napravio na početku prvenstva. Svaki trener ima svoju ideju, svoj plan, ali ja ne bih na početku mijenjao više od tri do najviše pet igrača, poštedio bih one koji su u pravoj formi ili umorniji, ali sigurno ne bih stavio svih 11 novih. Ali, poštujem ideju svakog trenera, svaki od nas zna zašto je napravio određeni potez. Moguće je da je želio na ovakav način vidjeti na djelu sve te igrače – kazao je Igor Cvitanović, nekadašnji napadač i trener Dinama, ujedno i prijatelj Nenada Bjelice.

Nema dvojbi za Hapoel

– To su sve igrači Dinama, ne bilo kojega kluba. Zar da se bojimo dati im šansu u takvim utakmicama... Ja ću im šansu davati i dalje, da bih do kraja ljeta mogao znati na koga mogu računati tijekom jeseni. A tko te šanse ne iskoristi, neće biti u Dinamu – poručio je igračima Bjelica nakon rezultatskog posrtanja već u prvom kolu prvenstva.

S obzirom na preveliki kadar, ovo mu je i dobro došlo jer će sada lakše nekoga otpisati, pogotovu ponovi li takvo izdanje u kakvom se predstavio u petak u Maksimiru. Dobro mu je došlo i uoči uzvrata s Hapoelom u Izraelu, ne mora razbijati glavu razmišljajući koje od tih 11 koji su započeli susret s Rudešom staviti u momčad za taj novi europski ispit. A vjerojatno bi netko ušao da se iskazao, pogotovu s obzirom na to da plavi imaju 5:0 iz prve utakmice s Izraelcima.

– Ma neće taj remi s Rudešom ostaviti traga i utjecati na ulazak Dinama u 3. pretkolo Lige prvaka, 5:0 je komforna situacija i ne znam što bi se moralo dogoditi da naša pobjeda dođe u pitanje. Ali, kiks u susretu s Rudešom, koji se borio i dao što je mogao, ali nema kvalitetu, nikome nije dobro sjeo, nije ugodno na početku prvenstva izgubiti dva boda – kazao je Cvitanović.

Prije utakmice s Rudešom, a nakon briljantnog izdanja u susretu s Hapoelom, ustvrdili smo da su susret s Rudešom i uzvrat u Izraelu veliki test plavih. Oni koji su igrali u petak potpuno su pali na ispitu, sad su opet na redu oni koji su pokazali da mogu i znaju. Valjda neće i oni razočarati u utorak i kompromitirati sve dobro i lijepo što su napravili u prvoj utakmici drugog pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka.