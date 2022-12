Tomašević otkrio: Čuo sam se s Modrićem, stadion je sramota, krećemo u radove, ali uz jedan važan uvjet

Malo tko je mogao povjerovati da će se nevjerojatan uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije iz 2018. godine ponoviti već na sljedećem Mundijalu. Srebrni 'vatreni' iz Rusije, u pomlađenom sastavom stigli su do bronce u Kataru prije nekoliko dana. S druge strane, ono u što su svi mogli povjerovati, odnosno očekivati jest da će novi uspjeh reprezentacije ponovno aktualizirati priče o maksimirskom Frankensteinu odnosno stadionu koji se raspada.

I tako nakon jedne runde priča o stadionu poslije Dinamovih dobrih partija u Europi, slijedi nova s istim akterima. Tako i ovoga puta zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na redovnoj press konferenciji utorkom nije mogao izbjeći pitanje Maksimira, štoviše, drugih tema gotovo da i nije bilo.

>> Ekskluzivno iz Uefe: Dogovor je pao, rušit će se Maksimir i graditi novi stadion s 32.000 mjesta!

'Osiguran je novac, idemo u obnovu i izgradnju'

Gradonačelnik koji je i prije dolaska na vlast govorio kako je stadion "ruglo" te kako on kao dinamovac to smatra sramotom, istu je retoriku nastavio i nakon dolaska na vlast, a ponovio je te tvrdnje i danas:

- Ovakav stadion u glavnom gradu Hrvatske je sramota, sramota za bišu vlast koja je uložila 800 milijuna kuna u ovo ruglo i mi se već godinu dana bavimo s time da ispravimo ono što se 20 godina radilo - rekao je Tomašević i najavio da Grad kao jedan od dionika u ovom procesu, uz državu, Dinamo, HNS i Crkvu.

Grad raščišćava imovinsko pravne odnose s nadbiskupijom vezano za teren maksimirskog stadiona, a Tomašević je dodao i da očekuje da se u cijeli proces ukljući i Vlada RH, što je tražila i nadbiskupija.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 27.04.2018., Zagreb - Pogled iz zraka na stadion u Kranjcevicevoj ulici."nPhoto: Slavko Midzor/PIXSELL"n

- Potrebno je u međuvremenu izgraditi zamjenski stadion u Kranjčevićevoj ulici, i on treba zadovoljiti sve uvjete UEFA-e, uključujući i broj mjesta za posjeditelje, kako bi se mogle na tom stadionu igrati utakmice dok se gradi novi stadion - naglasio je Tomašević i dodao kako je za projektnu dokumentaciju za potrebu Kranjčevićeve već osiguran novac u proračunu za sljedeću godinu.

'Čuo sam se s Modrićem, spominjao se stadion'

O tom je projektu prije nekoliko dana govorio i Tomaševićev zamjenik, Luka Korlaet koji je najavio skori početak radova kojima bi se kapacitet Kranjče s dosadašnjih oko 3 tisuće mjesta povećao na 12 tisuća, a stadion bi, međuostalim, trebao zadovoljavati UEFA-inu četvrtu kategoriju.

Govoreći o nacionalnom stadionu koji bi postojao neovisno o ova dva, Tomašević je ponovio kako smatra da se od ove ideje odustalo jer da bi naciolnani stadion trebao biti svugdje gdje igra Hrvatska, "a to govorim kao hrvatski građanin, a ne gradonačelnik".

Foto: Marko Prpic/PIXSELL 18.12.2022., Zagreb - Svecani docek hrvatske nogometne reprezentacije u Zagrebu nakon osvojenog treceg mjesta na Svjetskom prvenstvu u Katru. Photo: Marko Prpic/PIXSELL

Tomaševića su pitali i jesu li istiniti navodi iz medija prema kojima se čuo s kapetanom Lukom Modrićem koji ga je također pitao oko stadiona.

- Zvao sam momčad svaki put i nakon Brazila i Argentine i Maroka kako bih im čestitao, a ta situacija o kojoj govorite dogodila se nakon Brazila i uistinu sam razgovarao kratko s Modrićem i spominjao se stadion, ali ne bih ipak iznosio detalje. Čestitao sam im na uspjehu - prokomentirao je Tomašević naglasivši kako je impresioniran onime što je Hrvatska u nogometu pokazala te se zapitao gdje se još možemo pohvaliti da smo treći u svijetu.

'Zbivanja u Dinamu su burna, danas imam sastanak s Upravom'

Ipak, dio javnosti kritičan je i licemjernim smatra što se govori o stadionu dok obnova kuća, zgrada i ustanova porušenih u potresu ide puževim korakom te bi se, smatraju kritičari, prvo trebalo obnoviti onda graditi stadion.

- Nisu sve stvari u politici "ili-ili", a kada govorimo o ingerenciji Grada to je obnova javnih zgrada, privatne su u nadležnosti države, a neka me netko ispravi ako griješim ako je ijedna obnova napravljena od strane države. Bez obzira na to je li normalno da imamo stadion 20 godina koji nije natkriven na kojem netko može dobiti upalu pluća po zimi - smatra Tomašević.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 19.05.2018., Zagreb - Stadion u Maksimiru "nPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL

Jedan od bitnih sudionika u cijelom procesu je i Dinamo u kojem posljednjih dana traje obračun, a o kojem smo pisali u više navrata. Gradonačelnik je inzistirao na demokratizaciji hrvatskog prvaka kao jednom od uvjeta za radove u Maksimiru, a to će, čini se tako i ostati.

- Danas imam sastanak s predsjednikom Barišićem i upravom Dinama jer se direktno želim informirati o događanjima koja su burna, a pratili ste i sjednice skupštine i izvršnog odbora i o tome je već dosta pisano. Mislim da su razgovori sa svim dionicima išli u dobrom smjeru i očekujem da se to nastavi. Inzistirat ćemo i dalje na tome da sve bude zakonito i transparentno budući da je riječ o zemljištu vrijednom pola milijarde kuna - zaključuje Tomašević.

Vjerujete li da će stadion biti gotovo do sljedećeg Mundijala? Da, sad konačno mogu to napraviti 47,10% +

Ne, pa obećavaju to već sto godina 36,54% +

Jedino ako se konačno dogovore 2,75% +

Baš me briga, bitnija je obnova od potresa 12,46% +

Ne znam, ovisi o previše toga 1,16% +

Izgledno je kako bez dogovora Dinama, Crkve, HNS-a, Vlade i Grada neće ići, ali Tomašević smatra kako je pozitivan pomak napravljen i da se treba nastaviti u tom smjeru kako bi jedna od najboljih reprezentacija svijeta sljedeće svjetsko prvenstvo dočekala na stadionu kakav zaslužuje.

>> Pogledajte hit dokumentarac: Dinamo - Crvena zvezda – Domovinski rat počeo je na Maksimiru