Prijatelji ga zovu Brko, u Zagreb je došao sam kad je imao samo 14 godina zbog čega je navikao i na kućanske poslove

Josip Šutalo (22) debitirao je tek ovog lipnja za hrvatsku nogometnu reprezentaciju protiv Danske i odigrao fenomenalno. Za mladog dinamovca klubovi se već otimaju, a nakon što je Transfermarkt ažurirao cijene igrača u SuperSport HNL-u početkom studenog, Šutalo je postao uvjerljivo najveći dobitnik. Naime, hrvatski reprezentativac dosad je vrijedio osam milijuna eura, a cijena mu je skočila za više od 100 posto, te je sada je vrijedan visokih 18 milijuna eura.

Ovaj 192 centimetra visoki stoper rođen je u Čapljini 28. veljače 2000. godine. U Zagreb se preselio sam, kada je imao samo 14 godina.

- Imao sam 13 godina kada sam igrao za selekciju makarskoga Zmaja protiv Dinama i tako su me plavi uočili. Željeli su da odmah dođem, ali morao sam završiti osnovnu školu. I kada sam je s 14 godina završio, došao sam - kaže nam Josip Šutalo, koji se u Zagreb preselio sam - rekao nam je Šutalo i dodao:

- Moji se nisu preselili sa mnom, ali bilo mi je dobro. Živio sam u kući koju Dinamo ima za mlade igrače, imao sam društvo, a imao sam i sve što mi je trebalo.

Nakon toga odselio se u Istru, gdje je ponovno bio sam jer je sezonu proveo na posudbi.

- Nije mi se bilo teško odlučiti na taj potez jer sam u godinama kada je najvažnije igrati i stjecati iskustvo, odnosno rutinu. To mi je najvažnije u ovom trenutku. Nije mi bilo teško otići ni iz Zagreba jer već nekoliko godina živim sam. Prije u Dinamovoj kući, a sada sam u stanu u Puli. Navikao sam se već i na kućanske poslove - priznao je tada.

Na društvenim mrežama prati ga manje od 10.000 ljudi, no to će se uskoro sigurno promijeniti, a s njima najčešće dijeli fotografije s terena ili iz obiteljskog doma. Ipak, već polako postaje omiljen i među ženama, no ne hvali se da je njegovo srce osvojila neka ljepotica.

Čini se da Josipa pomalo zanima i moda, pa nekad na društvenim mrežama objavljuje slike kombinacija koje odabere, a na okupljanju reprezentacije u Sheratonu prije prvenstva u Kataru došao je u tenisicama brenda Cruyff. Odabrao je crni model Joan koji se ističe zmijskim efektom i bijelim đonom. Kombinirao ih je s hudicom istog brenda i cargo hlačama koje su ove sezone pravi hit.

Najuži krug njegovih prijatelja u šali kaže da mu je sve dobro krenulo kada je pustio brkove. Svaki put se nasmije na nadimak Brko...

Uoči utakmica nema rituale, a najčešće poslije susreta s ocem prokomentira viđeno.

- Prijatelji stalno zovu i čestitaju. Lijep je to osjećaj. Drago mi je kada me zatraže dres...

Isto tako je zanimljivo da je na početku jedne utakmice zadobio dislokaciju ramena, te si ga je sam vratio i nastavio igrati.

