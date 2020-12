Presretni Zubčić nakon utrke: Izvukao sam koliko sam mogao, baš životinjski

Filip Zubčić definitivno će po dobrome pamtiti Santa Caterinu. Nakon što je u subotu pobijedio, u ponedjeljak je uspio napraviti podvig i doći do trećeg mjesta nakon što je prvu vožnju završio kao 21.

- Ovo su bila strašna tri dana, teški uvjeti. Sretan sam što su se uopće održale te utrke, prognoza je bila loša. Ovo je čudo. Prvu vožnju sam se bacio koliko sam mogao, ali napravio sam puno glupih grešaka.

Ipak, znao sam da je sve moguće jer je zaostatak bio 1.25, znao sam da ću napraviti nešto ako se bacim koliko mogu.

- Čak sam i slabo skijao onaj gornji dio, ali sam srednji i donji dio izvukao koliko sam mogao, baš životinjski, te sam tako stigao do postolja. Je, gledali su me kao favorita jer sam u subotu drugi lauf odradio svjetski, međutim, prva vožnja me puno koštala. Zato sam i mogao drugu vožnju odraditi bez razmišljanja.

- Nisam mislio da mogu do postolja, bilo mi je važno da dobro odskijam, i rekao sam si što bude neka mora biti. Ali sada putujemo kući presretni. Pokazao sam da nisam slučajno na postolju. Nedostaju mi tri ili četiri treninga da bih i u slalomu bio u dobroj formi. U svakom slučaju jedva čekam nastavak - kazao je presretni Zubčić.